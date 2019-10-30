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听着广播学抢红包教程？50后网购的样子着实可爱

2019-10-30 15:50 稿源：站长之家  0条评论
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网购，电商，促销

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:今日推荐“XX柴油发电机 98 折送机油”“XX猪饲料每箱便宜 100 块”“XX电动三轮车买就送广场舞音箱”......在浙江金华市某村，广播里大声地播放着这类促销信息。这是怎么回事呢?原来是该村的青年在教导大爷大妈们如何网购。

在浙江金华市某村村口宣传栏上有一张特殊的网购教程公告。公告详细指导了村民们如何参与网购优惠活动，如何选择正规网购平台而不会被骗。

据了解，这是该村村民为帮助老人安全参与网购而设计的。热心村民吴某称，去年双十一他在淘宝上买了一双皮鞋，和一个电饭煲，综合起来比集市上的价格还要便宜。于是村里的老人纷纷向其请教如何在网上买东西。

该村民表示选择公告方式是因为村里多为 50 后老人，他们接受能力不强，因此选择将教程贴在墙上方便他们随时查看。除公告栏外，该村民还使用村广播向村民介绍网购优惠信息。为了实时了解活动信息，这位村民表示现在每天要刷 4 个小时以上的淘宝。在他的教导下，村里的 50 后大爷大妈们跟着公告栏和村广播学习如何网购和抢红包，不仅融入了互联网的大潮也排解了生活中的孤独。

对此，网友不禁感慨：以前的大喇叭它回来了，过去是叫人讲宣传，现在它变成了促销，村里的大妈终于不寂寞了，可以开始新的采购计划了~

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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