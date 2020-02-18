“扫一扫”分享到微信

动态

甘肃「云复工」用上蚂蚁区块链 试水3天交易金额16.2亿元

2020-02-18 19:11 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:特殊环境中，各地正在比拼如何用科技创新开展「无接触复工」。这次，来自西北的甘肃拿出了创新新样本——甘肃公共资源交易局用上了区块链技术，既最大限度保障项目建设，又避免了传统方式线下多人接触。

2 月 10 日，甘肃省公共资源交易局联合蚂蚁区块链、阿里云、甘肃文锐，基于蚂蚁BaaS平台开发网上开评标系统。据了解，系统上线 3 天，就完成了 7 个交通建设项目 11 个标段的在线开标工作，参加投标企业 50 余家，交易金额达16. 2 亿元。甘肃省每年公共资源交易成交总额约 3000 多亿，对地方经济关系重大，而招投标则是所有项目开工建设的第一步。

微信图片_20200218190621.jpg

蚂蚁区块链成为线上交易信息的「保险柜」。从企业投标、专家评标到公示结果等 12 项交易环节，所有电子数据全部自动上链存证且不可篡改，交易规则通过智能合约自动执行，大大提升多参与方协同的招投标效率。这些企业不需要等疫情结束、不需要从全国各地来兰州、不需要拿文件一趟趟跑，而是在家动动鼠标完成项目投标。

「利用区块链，整个交易过程不再依赖政府公信力来保证公开、公平和公正，而是通过技术手段来保证。」甘肃省公共资源交易局开标组织处李国仁处长说。

此外，区块链技术也为该行业实现数字化保驾护航，彻底告别纸质作业，极大节省企业招投标成本。以 2 月 12 日甘肃某交通项目为例，每家投标企业上传 2000 多页标书，如果按照「纸质作业」，每个企业仅制作标书(按照一套副本计算) 3000 元左右，加上交通、住宿等，至少节省6000元左右。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

比亚迪 比亚迪投资 比亚迪债券

比亚迪：公司债券“19 亚迪 01”将于2月22日付息

· 比亚迪 比亚迪投资 比亚迪债券
美的 机器人 自动化

美的集团：去年上半年机器人及自动化系统板块毛利率为22.34%

· 美的 机器人 自动化
Windows Windows10系统

Windows 10 KB4532693补丁问题频频，微软着手解决

· Windows Windows10系统
高德地图 公交地铁

高德地图上线公交地铁满载查询，可查看实时客流

· 高德地图 公交地铁
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
网购 三只松鼠 对联

男子称买礼盒获赠不吉利对联 三只松鼠客服：“锅从天上来”是萌系文化

· 网购 三只松鼠 对联
查看更多
﻿

编辑推荐

小鹏成立新能源公司 业务涵盖投资、研发电动汽车

[见闻]· 02月18日

2020年Q1，巴菲特旗下公司出售了超过8亿美元苹果股票

[见闻]· 02月18日

国家邮政局：快递业已恢复正常产能4成以上

[见闻]· 02月18日

消息称苹果「AirPods Pro Lite」受疫情影响已延后投产

[见闻]· 02月18日

滴滴将为网约车免费安装车内防护膜 尽可能预防飞沫传播

[见闻]· 02月18日

美团无人车配送落地北京 时速20公里，全程无接触

[见闻]· 02月18日

索尼宣布将于2月27日关闭PlayStation论坛

[见闻]· 02月18日

DisplayMate：三星 S20 Ultra 屏幕测试打破 12 项记录

[见闻]· 02月18日