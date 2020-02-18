甘肃「云复工」用上蚂蚁区块链 试水3天交易金额16.2亿元

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:特殊环境中，各地正在比拼如何用科技创新开展「无接触复工」。这次，来自西北的甘肃拿出了创新新样本——甘肃公共资源交易局用上了区块链技术，既最大限度保障项目建设，又避免了传统方式线下多人接触。

2 月 10 日，甘肃省公共资源交易局联合蚂蚁区块链、阿里云、甘肃文锐，基于蚂蚁BaaS平台开发网上开评标系统。据了解，系统上线 3 天，就完成了 7 个交通建设项目 11 个标段的在线开标工作，参加投标企业 50 余家，交易金额达16. 2 亿元。甘肃省每年公共资源交易成交总额约 3000 多亿，对地方经济关系重大，而招投标则是所有项目开工建设的第一步。

蚂蚁区块链成为线上交易信息的「保险柜」。从企业投标、专家评标到公示结果等 12 项交易环节，所有电子数据全部自动上链存证且不可篡改，交易规则通过智能合约自动执行，大大提升多参与方协同的招投标效率。这些企业不需要等疫情结束、不需要从全国各地来兰州、不需要拿文件一趟趟跑，而是在家动动鼠标完成项目投标。

「利用区块链，整个交易过程不再依赖政府公信力来保证公开、公平和公正，而是通过技术手段来保证。」甘肃省公共资源交易局开标组织处李国仁处长说。

此外，区块链技术也为该行业实现数字化保驾护航，彻底告别纸质作业，极大节省企业招投标成本。以 2 月 12 日甘肃某交通项目为例，每家投标企业上传 2000 多页标书，如果按照「纸质作业」，每个企业仅制作标书(按照一套副本计算) 3000 元左右，加上交通、住宿等，至少节省6000元左右。