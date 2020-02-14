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见闻

专利显示：未来Apple Watch可能采用模块化设计 允许用户个性化定制

2020-02-14 17:13 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:据外媒报道，苹果可能正在为Apple Watch探索采用模块化设计。近日，美国专利与商标局近日公布苹果提交的专利文件显示，也许在未来，Apple Watch可能会为用户提供可更换的模块，让他们根据自己的需要定制自己的手表及所需功能。

苹果手表 (2)

根据专利描述，模块化配置允许用户使用一个或多个功能模块轻松定制手表，以提供与手表主体的其他操作集成的功能。功能模块之间可以方便地相互交换，以便在不同的时间提供不同的组件和功能。 例如，更喜欢健身的用户可以添加特定于健身的传感器和模块。它还可以定制以满足特定的医疗需求，如血糖传感器等。

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苹果并不不建议用户擅自拆开 Apple Watch 进行零部件更换等操作，因为可能会造成不可逆损坏么人采用模块化设计，则可以保持设备功能的的完整性，避免了这一问题。

到目前为止，已经第三方尝试为Apple Watch开发配件，不过并不能热卖。当然，这只是一个专利，苹果最终是否能实现还犹未可知。（ubergizmo

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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