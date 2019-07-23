VFine Music、papitube短视频音乐侵权案在北京互联网法院正式开庭

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:音乐版权商业发行平台VFine Music起诉papitube音乐侵权案今天在北京互联网法院正式开庭。VFine受日本知名独立音乐厂牌Lullatone委托，控告papi酱短视频MCN机构papitube旗下视频博主“Bigger研究所”未经授权在其广告短视频中使用了Lullatone于 2011 年发布的原创歌曲《Walking On the Sidewalk》。VFine Music认为，papitube此举严重侵害了原创音乐人的权益，要求其赔偿音乐版权方经济损失及合理维权开支。这是国内MCN商用音乐侵权第一案。

据了解，Bigger研究所一则广告视频刊例价为29. 5 万元，其侵权视频在全平台总播放量超过 2039 万，转赞评数据总计超过 25 万。

资料显示，papitube成立于 2016 年 4 月，是papi酱与泰洋川禾创始人杨铭创立的短视频MCN机构，该机构通过制作、发布广告视频获利。数据显示，截至 2018 年 6 月，papitube签约人数已达 60 人。

VFine Music成立于 2015 年，是国内专业的线上音乐版权授权平台。 7 月 22 日，VFine Music还发声明控诉优酷《这就是街舞》侵犯旗下音乐人版权，要求演出组织者需取得著作权人许可，并支付报酬。