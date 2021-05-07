budgetvm日本windows vps推荐 有哪些好用的日本windows vps

budgetvm算是很早起家的老牌美国VPS云服务器主机商了，目前是有美国、日本等机房，有主打windows vps，支持IPv6，很多朋友还不了解，下面就来为大家详细的介绍一下。
budgetvm官网:
https://cn.budgetvm.com/
budgetvm日本windows vps:
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所有ssd cloud vps服务器均附带其他选项，可让您完全根据需要完全自定义服务器。
|CPU
|内存
|硬盘
|价格
|E3-1231v3
|16G
|120G SSD/2T SATA
|$88.88/月
|E-2176G
|16G
|480G SSD/2T SATA
|$158.88/月
|Bronze3104
|16G
|480G SSD/2T SATA
|$246.88/月
|Silver4210
|16G
|480G SSD/2T SATA
|$306.88/月
|Gold5122
|16G
|480G SSD/2T SATA
|$498.88/月
|Gold5120
|16G
|480G SSD/2T SATA
|$594.88/月
|Gold6148
|16G
|480G SSD/2T SATA
|$1158.88/月