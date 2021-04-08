RNG三比零被FPX横扫，德云色指小虎遇到Nuguri心虚了

斗玩网原创:昨晚LPL春季赛的季后赛迎来了一场十分瞩目的对决RNG vs FPX，两队不仅是今年春季赛夺冠的大热门，在场外两支战队也拥有着很多的粉丝，人气十分的高，因此这场比赛也有着很高的话题性。不过比赛的过程和结果没有赛前大家期待的那种“火星撞地球”的级别，而是以RNG三比零被横扫结束。

在昨晚的这场比赛过程中，德云色的主播们不仅预测了很多个关键决策和团战，他们对于RNG上单小虎的表现也给了辛辣的点评。尤其是在第三局的时候，当时RNG已经是零比二落后，在第三局的生死局中，RNG给小虎选择了上单的奥恩，德云色的笑笑就直言:“这是虎子?这暴露了!原来小虎是虚B，这Counter锤子呢。原来小虎到了季后赛就虚了，变成了Letme，难道RNG最后的上单都变成奥恩了吗?”

德云色原本以为小虎在最后一选会选择奎因或者是杰斯来打对面的鳄鱼，没想到选择了一个肉坦上单，这样的话就是明显暗示自己不敢正面刚对面。不少网友看到RNG在第三局选出的阵容之后，发现原来RNG最终的打法还是“4保1”，这样的阵容都让人看吐了。

另外大家还看到，Uzi当时也在直播解说这场关键的比赛，他也觉得小虎的发挥不是很好，甚至调侃小虎的键盘都按烂了，RNG直接给他买100个键盘吧。不过Uzi在当时解说的另一番话更是值得大家回味。Uzi称:“RNG反噬，人在做天在看，上帝的选择永远改变不了，这样说不过分吧!”虽然Uzi没有具体指出什么事情，但很多网友认为Uzi对于此前自己和RNG的合同一事还是十分的不满。

在三比零被横扫之后，RNG进入到败者组，他们的对手是TES和EDG之间的败者，理论上来说RNG还是有机会继续冲击春季赛的冠军。但经历这场横扫之后，大家还会看好RNG战队吗?