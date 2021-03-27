WeWork同意与SPAC合并以实现上市，估值90亿美元

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WeWork同意与SPAC合并以实现上市，估值90亿美元

2021-03-27 10:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日消息:据WSJ报道，知情人士透露，共享办公空间提供商WeWork已同意与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并，通过此交易实现上市，包括债务在内，WeWork 估值约90亿美元。

近两年前WeWork因未能成功启动传统的首次公开募股（IPO）而引发关注。该知情人士称，与SPAC公司BowX Acquisition Corp.的这一合并计划，将使WeWork估值达到90亿美元(含债务)。该知情人士表示，WeWork还将通过私人投资公开股票(PIPE)的方式筹集13亿美元，相关投资方包括Insight Partners以及Starwood Capital Group和Fidelity Management等公司管理的基金。

2019年8月，WeWork就正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO(首次公开招股)招股书，宣布了上市意向。但同年9月底，WeWork又撤回了上市申请。据报道，WeWork之所以考虑推迟IPO，主要是因为该公司意识到，公开市场给予的估值，要远低于WeWork之前私募融资的估值。

据WeWork向潜在投资者展示的一份文件显示，WeWork去年亏损32亿美元，较2019年的35亿美元有所收窄，原因是资本开支从2019年的22亿美元削减了约98%至4900万美元。文件还显示，2020年底，WeWork共享办公空间的出租率为47%，而疫情前为72%。

对于此次与BowX Acquisition Corp合并的方式上市，WeWork尚未发表评论。

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