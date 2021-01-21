微博新表情“牛轰轰”上线 网友惊呼可爱

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微博新表情“牛轰轰”上线 网友惊呼可爱

2021-01-21 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:今天下午，微博官方上线2021年微博新表情“牛轰轰”，网友直呼可爱，希望新的一年像“牛轰轰”一样牛气冲天。

QQ截图20210121170954.jpg

不过牛轰轰表情包上线不久，就有网友反映手机端发布牛轰轰不显示。

对此，微博官方回复，微博小码哥们正在紧急修复手机端发布不显示的问题，大家可以复制这里的来发送，亲测有效️️️  [牛轰轰][牛轰轰][牛轰轰]。

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