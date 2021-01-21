微博新表情“牛轰轰”上线 网友惊呼可爱

临近年关，各式聚会也越来越多，精心打扮赴一场聚会，收获朋友的赞美或寒暄，吃到精致的美食，拍上几组文艺有范的照片，的确能一定程度上满足虚荣心。但当自己独自一人回到家，卸了妆、卸下防备之后，却又有一些空虚……我并没有过得不好，有一定物质经济上的自由，也有人分享喜怒哀乐，生活朝着自己想要的方向在进行。只是有时候，我们总习惯把自己最好的一面留在外面，留给华灯初上的花花世界，却把最柔软、最真实的自己关在家里