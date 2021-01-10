脉脉回应拼多多员工匿名发贴被辞退：不会向任何第三方提供用户信息

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脉脉回应拼多多员工匿名发贴被辞退：不会向任何第三方提供用户信息

2021-01-10 23:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:今日，针对“拼多多员工匿名发贴被辞退”一事，脉脉回应称，脉脉职言通过非对称加密技术对用户的发布身份进行了严格的加密处理。脉脉不会以任何形式向任何第三方提供职言区发帖用户信息，且对于个人信息进行极为严密和完备的安全保障。即使是脉脉内部工作人员，也无法获取任何个人相关信息。

此外，脉脉还表示，同时对于恶意造谣诽谤等涉及违法行为的举措，脉脉也会在必要时配合执法机关进行处理。

此前，网友@王太虚wray表示，自己是19届校招加入拼多多的一位员工，但是因为在脉脉上匿名发表了一些言论被拼多多管理者辞退。

当时，王太虚怀疑称，拼多多在没有查自己手机的情况下直接找到了自己，不清楚是通过网络监控得到的消息还是脉脉把自己的个人信息给了拼多多。

QQ截图20210110230542.jpg

以下为脉脉回应全文:

关于保护用户信息安全的声明

作为职场社交平台，保护用户信息安全是脉脉的安身立命之本。对用户的个人信息进行完备的保护与捍卫，是我们一切工作的前提。

在用户信息管理上，我们在严格遵循国家相关法律法规的前提下，不以任何形式向任何第三方提供职言区发帖用户信息，且对于个人信息进行极为严密和完备的安全保障。为了保障发帖安全，职言通过非对称加密技术对用户的发布身份进行了严格的加密处理，即使是脉脉内部工作人员，也无法获取任何个人相关信息。

基于用户信任和脉脉作为平台方在信息安全领域所出的持续努力，职言已成为职场人真实表达的安全信息通道，帮助企业和职场人了解真实信息，促进双方解决问题。我们鼓励真实用户的真实发言;同时对于恶意造谣诽谤等涉及违法行为的举措，脉脉也会在必要时配合执法机关进行处理。

脉脉希望用户能在安全的职言发帖氛围中分享和收获价值，在正能量的社区环境中携手共进。

感谢每一位脉脉用户，请大家放心，脉脉值得信任!

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