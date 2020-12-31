2020年前11月欧洲电动乘用车销量突破百万量，市场占比10%

站长之家（ChinaZ.com）12月31日 消息:电动汽车在全球各地的销售势头都十分迅猛。在2020年11月份，欧洲电动乘用车注册量为166255辆，同比上涨198%，市场份额达到了16%。

其中纯电动车型和插电混合动力车型的市场份额均为8%，注册量分别是83512辆和82743辆，同比上涨了182%和217%。在今年1月至11月期间，欧洲注册了近108500辆电动乘用车，市场占比为10%。在此期间，整个汽车市场的份额是同比下降了14%，这样逆势增长的表现也说明电动汽车的销量表现十分亮眼。由于前11个月电动汽车的销量迅猛，2020全年电动汽车销量有望超过125万辆。

（2020年11月欧洲插电式电动汽车销量）

11月最畅销的电动汽车车型是雷诺ZOE，一共卖出了9953辆，德国和法国就一共卖出了7231辆，同时也是单一车型销量第一，超过了83000辆。

大众IDID.3销量第二，为8496辆;第三名是现代汽车旗下的科纳，11月卖出了5375辆，今年整体销量也是位居第三名。

特斯拉Model3车型在11月份卖出了5014辆，是今年迄今为止销量第二好的车型，卖出了63000辆。

第五名是插电混合动力车型奔驰A级250e，它很可能打败三菱欧蓝德PHEV成为年度第一的插电混合动力车型。

此外插电混合动力车型在11月都创下了最好的单月销量成绩，这也表明整个市场总体也在增长，而不是少数顶级或者新的车型。比如沃尔沃XC40Recharge创纪录的卖出了1311量，菲亚特500电动车型卖出了1285辆，吉普指南者4XE卖出了1466辆，最大的惊喜是马自达MX-30销售出了2640辆。

11月份和2020年1-11月欧洲电动乘用车销量前20车型: