2021年3月28日，今天是周日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“雄关漫道真如铁中的雄关指的是哪里?”这个雄关是要结合当时的背景时代来看的，那么这个雄关到底指的是哪里呢?下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。

雄关漫道真如铁中的雄关指的是哪里 3月28日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:雄关漫道真如铁中的雄关指的是哪里？

选项：

A、嘉峪关

B、娄山关

正确答案:娄山关

“雄关漫道真如铁”—句出自毛主席名作《忆秦娥·娄山关》。娄山关是中国4A级旅游景区，又称娄关、太平关，位于贵州遵义大娄山的最高峰上，是贵州北部进入四川的重要关口。

娄山关亦称太平关，原名娄珊关、娄关，后称太平关。位于汇川区与桐梓县交界处，是川黔交通要道上的重要关口。关名的来历，源于古代对娄山山脉的称谓。它是大娄山脉的主峰，海拔1576米，南距遵义市50公里，在汇川区与桐梓县的交界处，北拒巴蜀，南扼黔桂，为黔北咽喉，兵家必争之地。古称天险。关上千峰万仞，重峦叠峰，峭壁绝立，若斧似戟，直刺苍穹，川黔公路盘旋而过。据《明史纪事本末》载，万历年间，总兵刘与播州土司杨应龙曾激战于此。人称黔北第一险要，素有“一夫当关，万夫莫开”之说。