赛博皮卡1月1日国内开售？特斯拉回应：假消息

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:特斯拉中国近日对市场传闻进行了回应，否认了Cybertruck赛博皮卡将于2025年1月1日在国内上市的消息。特斯拉中国方面明确表示:“假消息，1月1日并没有这个计划。”

尽管如此，特斯拉中国官网已经更新了Cybertruck的产品信息，展示了三种配置:Cyberbeast野兽版、全轮驱动版和后轮驱动版。官网上后轮驱动版的参数表中提到“更多信息将于2025年提供”。

Cybertruck以其独特的多边形设计和超硬不锈钢材质而闻名，官方宣称其装甲玻璃能够抵御时速112公里的棒球或四级冰雹的冲击。

价格方面，后轮驱动版Cybertruck起价为60990美元，约合人民币44.5万元，百公里加速时间为6.7秒，最高车速可达180公里/小时。全轮驱动版起价为79990美元，约合人民币58.4万元，百公里加速时间为4.3秒，最高车速同样为180公里/小时。而性能最强的Cyberbeast野兽版起价为99990美元，约合人民币73万元，百公里加速时间仅为2.7秒，最高车速可达209公里/小时。

特斯拉中国此次的澄清有助于消除市场上的不实传言，同时也让期待Cybertruck的消费者对产品的配置和性能有了更清晰的了解。尽管官方尚未公布具体的上市时间，但Cybertruck的相关信息已经引起了市场的广泛关注。

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