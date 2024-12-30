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造谣理想车内摄像头拍色情图者道歉：获刑7个月

2024-12-30 13:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:理想汽车法务部近日对外通报了一起关于理想MEGA的谣言案件最新进展。涉事男子王某因编造并散布虚假信息，被法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑七个月。

根据法院的一审刑事判决，王某在网络上散布虚假信息，起哄闹事，严重扰乱了公共秩序。经查明，王某在2024年4月14日晚，为了吸引注意和炫耀，将一张色情图片转发至近20个微信群，并虚构信息称该图片是理想汽车新上市产品MEGA的车载摄像头拍摄后泄露的。这一虚假信息迅速在网络平台上引起了近千万人次的浏览和大量转发评论，对理想汽车的声誉造成了重大损失和恶劣影响。

理想汽车法务部强调，公司始终尊重和保护用户隐私安全，所有数据处理均严格遵循国家法律法规。公司相信，恶意抹黑可能暂时得逞，但违法犯罪行为终将受到法律制裁，法律会保护每一个守法的个人和企业。

王某在判决后向理想汽车发出了道歉信。理想汽车法务部此前已声明，不法分子利用非车辆设备拍摄色情图片，并通过微信群进行传播和抹黑，行为极其恶劣，已构成违法犯罪，公司已向公安机关报案。

此次判决结果不仅是对王某个人行为的惩罚，也是对网络谣言制造者的警示，强调了网络空间不是法外之地，任何违法行为都将受到法律的严惩。理想汽车通过这一案例再次表明了其维护企业声誉和用户隐私安全的决心。

编造理想MEGA车内摄像头拍摄色情图片：一男子获刑7个月

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