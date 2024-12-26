首页 > 原创 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉：预防“开门杀”、智能召唤功能上线

2024-12-26 15:16 · 稿源：站长之家

特斯拉汽车今日宣布，将开始分批次推送2024.44.4.1版本软件更新。此次更新涵盖了一系列新功能和改进，包括ASS高级智能召唤自动泊车性能提升、驻车盲点警报功能以及寒冷天气下的体验优化。

特斯拉OTA今日更新：预防“开门杀”、高级智能召唤功能上线

ASS高级智能召唤功能允许车辆在停车场或私人车道中自动行驶至用户身边或用户指定的位置。此外，Dumb Summon基础召唤功能也得到升级，用户可以通过手机应用简单控制车辆移动。该功能适用于配备EAP增强版自动辅助驾驶功能和FSD完全自动驾驶能力的特斯拉车辆，并支持多种停车位泊出。使用时，用户需要在Tesla应用程序中点击召唤选项卡，并监督车辆移动。

驻车盲点警报功能旨在预防因开门不慎引发的事故，当系统探测到盲点区内有物体接近时，会通过闪烁的指示灯和蜂鸣声提醒用户，初次按下开门按钮时车门不会开启，稍后再次按下可忽略警告。此功能适用于在售的特斯拉Model3车型。

特斯拉OTA今日更新：预防“开门杀”、高级智能召唤功能上线

更新还包括自动泊车性能的提升，改进了视觉画面，优化了寒冷天气下的电池温度设定，以提高超级充电性能和充电期间及之后的挡风玻璃自动除雾效果。同时，驾驶期间的电池电量估算能力也得到增强，提高了电量预测的准确性。

特斯拉的此次OTA更新，通过引入新功能和优化现有体验，进一步增强了车辆的智能化水平和用户的驾驶便利性。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 特斯拉中国上线高级智能召唤功能 支持多种停车位泊出

    特斯拉公司今日宣布，其在中国推出了一项名为“高级智能召唤”的新功能，该功能适用于配备增强版自动辅助驾驶和完全自动驾驶能力的特斯拉车型。这项功能使得车主可以通过手机App远程“召唤”他们的车辆，车辆能够从多种停车位自动驶出，来到车主身边。为推广这一新功能，特斯拉为置换旧车购买特斯拉的用户提供了一个特别优惠:90天的EAP免费体验。

    ​特斯拉 ​智能召唤 ​自动驾驶

  • 微信查删单向好友功能上线 周鸿祎点赞马化腾：马总帮了我一个大忙

    今日晚间，360董事长周鸿祎发微博表示，马化腾马总帮了我一个大忙，我真的特别感谢他，他把微信增加了一个功能，解决了困扰我很久的痛点。周鸿祎介绍，现在大部分人微信名都不是真名，当时加了如果忘了备注，很多就想不起来是谁了，当微信好友加满1万人后就不能再加新好友了，他曾询问能否将上限提高到2万人或者10万人，马总说10万你也会加满的。值得注意的是，该功能此前已在企业微信试水，今年6月，企业微信已经支持企业批量删除单向客户”，在企业微信里员工可以直接勾选筛选出的单向客户，并一键删除。

    ​周鸿祎 ​马化腾 ​微信功能

  • 微信新功能上线！iPhone视频通话居然支持分屏了

    继原图14天自动清理”后，微信又悄悄上线了一个新功能视频通话分屏。经快科技实测，在视频通话时，拖动右上角视频小窗口时可以看到分屏提示，拖动到该位置后松开，即可分屏。对于视频通话分屏功能，有网友表示，既然微信内可以实现分屏，为什么不搞聊天窗口分屏，这样还能实现多操作。

    ​微信新功能 ​视频通话分屏 ​iOS版微信

  • 115网盘新功能上线：免登录直接下载文件

    快科技12月6日消息，115生活全新功能免登录下载”正式上线，能让用户无需登录直接下载被分享的文件。具体来说，注册用户均可使用免登录分享功能，还可根据不同分享场景设置多种分发限制。接收者通过免登录”链接下载文件，会对应扣除分享者账号内的免登录下载流量额度。功能上线后，官方会赠送给注册会员一定的免登录下载流量额度。会员等级越高，获赠的流量额度就越多。同时，年费及以上用户，可支持直接将分享链接有效期设置为长期有效。如果你的免登录下载流量额度已用完，链接将需要登录下载，你也可以单独购买免登录下载流量包增加额

    ​115生活 ​免登录下载 ​文件分享

  • 华为WatchGT 5新功能上线：每天情绪一目了然

    华为WatchGT5情绪健康新功能上线，好心情分享给好朋友，一起看看今天状态如何。全新的情绪健康摘要可以记录阶段心情，可选分析月/周/日情绪健康状态，过去一段时间的情绪状态一目了然！它还还首发支持女性卵巢健康研究，以基础体温、心率、心率变异性以及呼吸率等数据为基础，通过长周期的持续监测提供卵巢健康评估。

    ​华为 ​Watch ​GT

  • 特斯拉陶琳：只有纯电车才能实现智能化和自动驾驶

    智能化、自动驾驶无疑是汽车发展的终极目标，那么究竟哪种车可以承接这些功能？在特斯拉公司副总裁陶琳看来，只有纯电动车方可。只不过电动车由于其控制系统的简单性、快速响应的电机控制、以及对高功耗电子设备的友好支持，同时电动车的电力驱动系统便于集成复杂的自动化控制，且能更高效地供应自动驾驶系统所需的大量电力，先天优势明显，但并不代表燃油和混动车无法实现自动驾驶。

    ​智能驾驶 ​纯电动车 ​特斯拉

  • 武建集团一期BIP高级版财务项目成功上线

    近日，武夷山崇安建设集团（简称武建集团）一期BIP高级版财务项目正式上线运行。该项目旨在通过引入用友BIP财务系统，高效支撑武建集团多元化经营和多业态统一管理，推动集团财务管控及职能转型。 在大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力的今天，武建集团不断优化市场布局，其业务范围广泛覆盖建材施工、水务、能源、投资、项目管理代建、运输等多个

    ​武夷山崇安建设集团 ​用友BIP财务系统 ​财务管控转型

  • 全球首个！京东App裸眼3D购物功能上线：华为Mate 70“飞”出屏幕

    快科技12月4日消息，近日，京东发布全球首个裸眼3D商品营销方案立影计划”，并首批应用于华为、飞利浦、大疆、圣罗兰、玺佳等品牌的一些近期新品，为用户提供前所未有的3D动态视觉效果和耳目一新的购物体验。从实际效果来看，不用佩戴眼镜、无需借助其他设备，用户打开手机的京东APP，就能看到扑面而来、360度全方位展现商品的立体视觉。稍稍摆动手机，还能看到不�

    ​京东 ​裸眼3D ​立影计划

  • 李想：如果马斯克在中国速深夜开过车 特斯拉也会保留激光雷达

    今晚，在2024理想AITalk对话节目中，理想CEO李想表示，如果马斯克在中国高速深夜开过车，特斯拉也会保留激光雷达。中国汽车厂商保留激光雷达，并不是因为技术不好是因为中国和美国不一样。”李想说，因为特斯拉对于安全同样地重视，只是他要在这个环境里来看到。

    ​理想汽车 ​激光雷达 ​马斯克

  • 特斯拉：自动驾驶出租车时代比你想象的更近

    特斯拉公司在其官方平台宣布，自动驾驶出租车时代比我们想象的更近。在10月份的WE，ROBOT”发布会上，特斯拉正式亮相了其无人驾驶出租车Cybercab，同时发布的还有无人驾驶巴士Robovan和人形机器人TeslaBot。马斯克强调，Cybercab的推出标志着特斯拉在自动驾驶出租车领域迈出了重要一步，预示着未来出行方式的重大变革。

    ​特斯拉 ​自动驾驶 ​出租车

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM