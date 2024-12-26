特斯拉：预防“开门杀”、智能召唤功能上线

特斯拉汽车今日宣布，将开始分批次推送2024.44.4.1版本软件更新。此次更新涵盖了一系列新功能和改进，包括ASS高级智能召唤、自动泊车性能提升、驻车盲点警报功能以及寒冷天气下的体验优化。

ASS高级智能召唤功能允许车辆在停车场或私人车道中自动行驶至用户身边或用户指定的位置。此外，Dumb Summon基础召唤功能也得到升级，用户可以通过手机应用简单控制车辆移动。该功能适用于配备EAP增强版自动辅助驾驶功能和FSD完全自动驾驶能力的特斯拉车辆，并支持多种停车位泊出。使用时，用户需要在Tesla应用程序中点击召唤选项卡，并监督车辆移动。

驻车盲点警报功能旨在预防因开门不慎引发的事故，当系统探测到盲点区内有物体接近时，会通过闪烁的指示灯和蜂鸣声提醒用户，初次按下开门按钮时车门不会开启，稍后再次按下可忽略警告。此功能适用于在售的特斯拉Model3车型。

更新还包括自动泊车性能的提升，改进了视觉画面，优化了寒冷天气下的电池温度设定，以提高超级充电性能和充电期间及之后的挡风玻璃自动除雾效果。同时，驾驶期间的电池电量估算能力也得到增强，提高了电量预测的准确性。

特斯拉的此次OTA更新，通过引入新功能和优化现有体验，进一步增强了车辆的智能化水平和用户的驾驶便利性。

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