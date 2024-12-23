FF再获3000万美元新一轮融资 加速第二品牌FX战略推进

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:FF宣布在完成9月份3000万美元融资后，再次完成约3000万美元的现金融资。这笔资金将用于推动公司及其FX战略的发展，该战略旨在美国市场推出“两倍性能一半价格”的大众放量车型，填补美国AIEV市场结构性空白，并推动公司实现整体发展战略。

首批FX原型车预计将于本月底抵达洛杉矶，并随后被送往FF的加州汉福德工厂进行产品开发与测试。此外，两台原型车将在2025年1月5日至7日在拉斯维加斯举办的FX战略最新重大进展和下一步计划说明会上亮相。

在这次3000万美元的融资中，第一笔资金750万美元已于今年第四季度完成预付，其余2250万美元为新融资承诺。新融资的形式为无担保可转换票据和可认购公司新发行普通股的认股权证。可转换票据的转股价为1.16美元/股，认股权证的行权价为1.392美元/股，可按约定进行调整。与这些可转换票据和认股权证对应的普通股尚未登记，受交易限制，目前不能参与交易。新融资受惯例成交条件的约束。

FF全球首席执行官Matthias Aydt表示，这笔资金将为FF及其FX品牌下一阶段的发展奠定坚实的基础，支持FF912.0的持续生产和FX品牌的发展。FF Global Partners总裁兼FF业务发展负责人（顾问）Jerry Wang表示，他们看好FX品牌的未来前景，并坚信公司有能力高效执行其战略并为发展历程赋予重要价值。

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