站长之家（ChinaZ.com）12月20日 消息:荣耀Magic7RSR 保时捷设计近日宣布，将在行业中首次推出配备潜望长焦超大光圈的智能手机，这一创新技术预计将再次突破业界在暗光长焦摄影方面的极限解析力。同时，该机型还首次引入了双电磁对焦马达，以实现在疾驰瞬间精准定格画面。

据之前的爆料，荣耀Magic7RSR 保时捷设计将配备2亿像素的潜望长焦摄像头，拥有1/1.4英寸的超大底，支持100x AI超级长焦功能，即使在100倍变焦的场景下，也能清晰捕捉画面细节。荣耀大王影像在画质、色彩还原、夜拍等多方面进行了重大更新，基于AI技术和优秀的硬件，荣耀Magic7RSR 保时捷设计在3至100倍的场景中将呈现出高质量的画面细节。

在工业设计方面，荣耀Magic7RSR 保时捷设计整体延续了上一代的设计风格，最显著的变化在于后摄模组的三摄镜头布局由三角形变为对称设计。官方商城的预购页面显示，该机型的正面屏幕由曲面屏变为微曲形态屏幕，依旧采用双孔形态，提供普罗旺斯紫和玛瑙灰两种配色，以及16GB512GB和24GB1TB两种存储组合选择。

荣耀Magic7RSR 保时捷设计将于12月23日正式发布，这款新机的推出将进一步巩固荣耀在高端智能手机市场的地位，并为消费者带来更加卓越的摄影体验。

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