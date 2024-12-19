余承东称每卖一辆智界R7亏一两万：24.98万起 智界R7增程版上市

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:在今日举行的鸿蒙智行年度直播中，奇瑞与华为合作推出的智界R7增程版正式上市，提供Pro和Max两款配置车型，售价区间为24.98万元至28.98万元。华为常务董事余承东在发布会上透露，尽管每卖出一辆智界R7将面临一至两万元的亏损，但随着销量的增长和成本的降低，未来有望实现盈利。

发布会上还公布了上市权益，Pro版用户将获得价值3.1万元的权益，包括价值1万元的零重力座椅、5000元的智驾增强功能以及1.2万元的选配金，此外还可享受4000元的尾款减免。Max版则提供价值4.2万元的权益，包括1.2万元的选配金和3万元的ADS3.0高阶智驾，相当于免费赠送智驾功能。

智界R7增程版在设计上与纯电版保持一致，整体造型圆润，采用了熏黑设计的镀铬饰板，并在车尾配备黑色小扰流板，增强了运动感。官方表示，新车的风阻系数仅为0.219，创下全球量产SUV中的最低纪录。车身尺寸为4956mm×1981mm×1634mm，轴距为2950mm，定位于中大型轿跑SUV，相较于特斯拉Model Y在空间上更具优势。

智界R7增程版全系标配华为乾崑智驾，激光雷达版搭载华为ADS3.0高阶智驾，支持车位到车位的智能辅助驾驶，并且系统将持续进化。基础版则配备华为ADS标准版，能够在全国高速和高架上行驶，并支持自定义智能泊车。

动力方面，新车搭载奇瑞自研的1.5T发动机，最大功率为115kW（156马力），最高车速可达200km/h，配备36度电池，纯电续航里程为201公里，亏电情况下的百公里油耗为5.68升。

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