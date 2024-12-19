王化否认特斯拉工厂负责人加入小米：我们厂长也很优秀

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:小米公关部总经理王化今日在微博上回应称，尽管宋钢厂长的能力受到认可，但小米汽车工厂已有优秀的季厂长负责，间接否认了宋钢将加盟小米的传闻。

此前，有报道称，特斯拉上海工厂厂长宋钢已于12月18日结束了在特斯拉的任职，此前他已向公司提交辞呈。

据知情人士透露，宋钢离职后计划加盟一家面临产能瓶颈的本土新兴汽车品牌。尽管未明确指出具体公司，但公众普遍猜测他可能加入小米汽车。

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