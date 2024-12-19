王化否认特斯拉工厂负责人加入小米：我们厂长也很优秀

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:小米公关部总经理王化今日在微博上回应称，尽管宋钢厂长的能力受到认可，但小米汽车工厂已有优秀的季厂长负责，间接否认了宋钢将加盟小米的传闻。
此前，有报道称，特斯拉上海工厂厂长宋钢已于12月18日结束了在特斯拉的任职，此前他已向公司提交辞呈。
据知情人士透露，宋钢离职后计划加盟一家面临产能瓶颈的本土新兴汽车品牌。尽管未明确指出具体公司，但公众普遍猜测他可能加入小米汽车。
（举报）
黑龙江佳木斯冰雪大世界的“黑神话悟空”雪雕因其独特的“丑萌”外观走红网络。这座雪雕以今年大热的游戏《黑神话:悟空》为设计灵感，由佳木斯冰雪大世界邀请的各地优秀雕刻师共同打造。这座“黑神话悟空”雪雕以其抽象和夸张的艺术风格，吸引了众多游客和网友的关注，成为了佳木斯冰雪大世界中的一个热门话题。
暴雪前总裁MikeYbarra在社交平台发帖称，网易的《漫威争锋》应该叫做《守望先锋：漫威争锋》，再次上演《荒野起源：零之曙光》，甚至连角色名字都近似Windowmakervs.BlackWidow，网易/腾讯都一个样。大家都不敢相信贵为暴雪总裁竟然不知道黑寡妇，赶紧给他买几本漫画书看看。网易与Valve正设法解决必须手动设置否则过场动画黑屏的错误，届时游戏有望获得SteamDeck认证。
12月11日，极越汽车官方发布说明，确认新车交付正常，并表示正在积极进行财务调整，有序安排款项支付。极越汽车公关负责人徐继业在朋友圈回应了用户和网友关心的问题，指出公司近期的困难主要是资金短缺，需要寻找资金以维持运营。将继续站好岗，投身于自动驾驶的推广和普及事业。
极越汽车公司今日发布内部邮件，宣布解除公关负责人徐继业的劳动合同，并对徐继业进行通报批评。邮件中指出，自公司12月11日出现危机以来，徐继业未能维护公司和员工的声誉，反在12月19日工作组努力促成员工补偿方案时，在朋友圈发表不当言论，导致员工感情和公司团结受到严重伤害，违背了公司的“利他主义”企业文化准则。徐继业怀疑上述通知可能是官方账号被盗后的非官方发布。
日前，备受期待的奇瑞iCarV23方盒子纯电SUV正式上市，限时起售价仅9.98万元，看起来相当实惠。这款车在上市之前被普遍看好，究其原因，就在于设计实在是太可了，完美融合时尚与经典，绝对是今年颜值最高的车之一，然让人意外的是，上市当晚，大批量小定车主纷纷退单。亡羊补牢为时未晚，知错能改善莫大焉，希望这次的权益调整能够给V23保留和带来更多销量，这也再次给车企敲响了警钟：良好的开局并不等于良好的结尾，永远站在用户的角度上思考，才能打造出真正的爆款。
特斯拉上海工厂计划下月开始量产改款ModelY，这是继Model3焕新版之后的又一新动作。改款ModelY将在内外饰、电池容量、电机性能及自动驾驶套件方面进行升级，类似于Model3的焕新版。特斯拉推出了限时交付尾款立减”政策，12月31日前提车的ModelY后轮驱动版及长续航全轮驱动版车型尾款立减10000元，迎来历史最低入手价。
极越汽车CEO夏一平最近在视频中回应了关于公司抄袭特斯拉的争议。他明确指出，极越的设计灵感来源于自家的全球首款AI智驾超跑ROBOX，该车型在U形方向盘、屏幕换挡、无门把手等设计上具有创新性。夏一平认为，两家公司在自动驾驶理念上的一致性，使得它们成为全球仅有的采用纯视觉高阶智驾技术的公司。
特斯拉全球副总裁陶琳近期在微博上分享了一张关于中国新能源汽车制造商向供应商付款时间变化的图片，并发表评论。2024年特斯拉对供应链伙伴的付款周期较去年进一步缩短，目前仅需约90天其他新能源公司向供应链的付款周期自2021年至2023年持续延长。与供应商伙伴同生共赢，通过技术革新增效降本，是企业长远发展、行业繁荣和消费者持续获得优质产品的关键。
一段视频在网络上引发讨论，内容涉及某内地手机品牌在香港招聘时拒绝35岁以上员工的情况。小米公关部总经理王化今日发表声明，驳斥了关于小米公司存在此类招聘限制的传言。应届生是小米持续发展的未来，他们的培养对小米未来十年的发展至关重要，是集团最重要的战略性任务。
美国特拉华州法官卡特琳·圣裘德·麦科密克近日做出了一项裁决，驳回了特斯拉CEO埃隆·马斯克及公司董事会律师要求撤销此前关于马斯克薪酬方案的裁决的请求。该裁决要求特斯拉撤销马斯克的巨额薪酬计划，该计划最初的潜在价值约为560亿美元，但随着特斯拉股价的波动有所变化。特斯拉认为，特拉华州法官推翻了CEO马斯克的薪酬协议，公司将寻求进一步的法律途径以维�