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雷军回应小米汽车精英驾驶培训只有一天：赛道包场贵

2024-12-16 14:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:小米汽车近日在浙江国际赛车场举办了精英驾驶培训活动，吸引了众多赛车爱好者的关注。此次活动的报名费用为9999元，参与者将获得同等价值的SU7Ultra购车券，对于有意购买小米SU7Ultra的车主而言，这相当于免费享受了精英驾驶培训服务。

小米创办人雷军在社交媒体上分享了这一活动，并表示这是公司首次对外开放内部课程，他鼓励用户和朋友们提出宝贵意见，以便小米能够迅速改进培训内容。对于培训时间仅有一天的质疑，雷军解释称，赛道包场的费用较高，这是培训时间设置的原因之一。

小米汽车精英驾驶培训报名费 9999 元且只培训 1 天 雷军：赛道包场贵

此次培训的费用包含了体验费、车辆租用、当日赛道保险、午餐及茶歇等，但不包括交通和住宿。成功报名参加并完成培训的车主除了能够获得价值9999元的小米SU7Ultra购车定金礼券外，还将体验专业赛道和漂移项目，并得到专属证书。

雷军此前曾提到，许多人虽然拥有驾照，但实际驾驶技能仍有待提高，因此小米提供了高级驾驶培训、赛道驾驶培训和漂移培训等项目，并计划将这些培训资源向车主开放，以便他们能够接受更专业的驾驶技能培训。

通过这次精英驾驶培训活动，小米汽车不仅为车主提供了提升驾驶技能的机会，也进一步强化了其品牌与用户之间的互动和联系。

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