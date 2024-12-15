铁路 12306 推出“务工人员春运预约购票服务”

中国铁路官方微信公众号发布了重要信息，铁路12306手机客户端正式上线了 “务工人员春运预约购票服务”。这一服务的推出，旨在为符合条件的务工人员提供更加便捷的购票体验，帮助他们顺利返回家乡。

据了解，此次预约购票服务适用于已经通过实名制核验的务工人员。服务时间从2024年12月15日至2025年2月7日，旅客可以通过铁路12306手机客户端的 “务工人员春运预约购票服务” 专区进行预约。旅客可以预约的车票时间为2024年12月31日至2025年2月23日，充分满足春运期间的出行需求。

每个账户最多可以同时提交三个订单，每个订单可以添加一个乘车日期的五个 “车次和席别” 的组合。这样的设置，使得一个账户最多可以为包含本人在内的9名旅客预约车票，极大地方便了团体出行。

务工人员在提交预约购票需求时，需要注意时间限制。他们可以提前17天（含）以上提交购票需求，最晚可以预约到2025年2月23日的车票。购票需求一旦提交，旅客将在开车前16天23时之前查看兑现结果，若兑现成功，则需在当日23时前支付票款。逾期未支付的订单将自动取消。

这一新服务的上线，将为广大务工人员提供更多便利，让他们在春运期间的出行变得更加轻松。同时，随着春运的临近，务工人员在购票方面的需求也日益增加，铁路部门也在积极采取措施，确保春运的顺利进行。

铁路12306还在不久前推出了针对学生的春运预约购票服务，旨在为在校学生提供更加便利的购票选择。可以看出，铁路部门正在不断优化服务，以满足不同旅客的需求，提升春运的购票体验。

划重点: ✨2024年12月15日起，铁路12306上线务工人员春运预约购票服务，方便务工人员出行。 🚆 旅客可通过专属专区预约2024年12月31日至2025年2月23日的火车票，每个账户最多可提交3个订单。 💳 预约需提前17天提交，并在规定时间内支付票款，逾期未支付将自动取消订单。

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