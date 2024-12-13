​扎克伯格向特朗普就职基金捐赠 100 万美元，关系再度升温

据《华尔街日报》报道，Meta 公司创始人马克・扎克伯格最近向美国总统当选人唐纳德・特朗普的就职基金捐赠了100万美元。这一决定标志着扎克伯格在政治领域的态度发生了显著变化。报道称，扎克伯格的团队在2019年11月与特朗普在马阿拉歌庄园共进晚餐之前，已经告知了特朗普的就职委员会这一捐赠计划。

在这次晚餐中，扎克伯格还展示了 Meta 推出的智能眼镜，并赠送了一副给特朗普。这一举动引发了外界的关注，因为扎克伯格此前一直保持较为低调的政治立场，并未公开支持任何候选人。在2020年的选举中，扎克伯格选择了不表态，而在2024年，Meta 的发言人也强调，扎克伯格没有支持任何候选人。

然而，随着时间的推移，扎克伯格与特朗普之间的关系似乎在悄然发生变化。特朗普在社交媒体上的多次言论指责扎克伯格，认为 Facebook 在2020年选举中存在干预行为，并因此呼吁对扎克伯格采取行动。尽管如此，扎克伯格在这次晚餐上与特朗普的互动却表明，两人之间的关系可能正在软化。

另外，扎克伯格还曾在特朗普当选后与他通话，向他表示祝贺。特朗普在公共场合表示，扎克伯格曾向他表示，自己 “绝对” 不会投票支持民主党。尽管特朗普的言论引发了争议，但扎克伯格对特朗普在宾夕法尼亚集会上的反应却给予了积极评价，称其 “很酷”。这进一步凸显了两人之间复杂的关系。

扎克伯格的这笔捐款和他与特朗普的会面，可能预示着他在政治领域的参与度正在加深，而这也引发了媒体和公众对他未来动向的关注。

划重点: 💰 扎克伯格向特朗普就职基金捐赠100万美元，标志政治态度转变。 🍽️ 在晚餐中，扎克伯格赠送特朗普 Meta 智能眼镜，关系有所缓和。 📞 扎克伯格曾电话祝贺特朗普当选，显示两人关系逐渐改善。

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