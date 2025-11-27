首页 > 原创 > 关键词  > 阿里巴巴最新资讯  > 正文

AI日报：阿里开源Z-Image图像模型；夸克AI眼镜发布；Opera Neon 浏览器升级

2025-11-27 16:09 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、阿里巴巴开源 Z-Image 图像模型：支持中英双语文字渲染

阿里巴巴通义实验室开源了全新的图像生成模型 Z-Image，凭借仅 6B 参数规模实现了高效的图像生成与编辑，视觉质量接近三倍参数级别的商业模型。其轻量化架构和高效性能使其适用于消费级设备，并在复杂指令理解和双语渲染方面表现出色。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 Z-Image 采用单流 DiT 架构，包含 Turbo、Base 和 Edit 三种变体，满足不同需求。

💡 支持中英双语文字渲染，解决传统 AI 模型在文本处理上的痛点。

🚀 显存占用低至 16GB，可在消费级显卡上流畅运行，提升图像生成效率。

详情链接:https://tongyi-mai.github.io/Z-Image-homepage/

2、夸克AI眼镜发布：搭载双旗舰芯片 接入阿里千问

夸克AI眼镜的发布标志着阿里千问首次进入物理世界，通过硬件升级和创新技术，为用户提供更高效、便捷的AI体验。

image.png

【AiBase提要:】

📱搭载双旗舰芯片，提升千问的响应速度和性能表现。

📷引入手机级影像能力，增强暗光环境下的拍摄画质与稳定性。

🔋采用双电池可换电设计，确保长时间在线待命。

3、Opera Neon 浏览器大升级：1分钟出研报+Gemini3一键切+Google Docs秒写

Opera Neon浏览器推出重大更新，新增‘1分钟深度研究’模式，集成Gemini3Pro与Nano Banana Pro双模型，并首次支持自然语言创建与编辑Google Docs。该功能提升了用户在快速查询和全面研究之间的效率，同时为文档编写提供了自动化解决方案。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 新增‘1分钟深度研究’模式，提升复杂问题处理效率。

🔄 支持Gemini3Pro与Nano Banana Pro模型切换，灵活应对多阶段任务。

📝 集成Google Docs智能体，实现自然语言操作文档，提高写作效率。

4、清华大学发布 AI 应用指导原则：禁止将 AI 生成内容用作学业成果

清华大学正式发布了《清华大学人工智能教育应用指导原则》，旨在规范校园内人工智能的使用。该指导原则首次系统性地提出了人工智能应用的全局性和分层级的引导规范，涵盖了教学及学术研究的各个核心场景。

【AiBase提要:】

🧠 清华大学发布人工智能教育应用指导原则，规范校园内 AI 使用。

📚 指导原则强调严禁将 AI 生成的内容作为学业成果，确保学术诚信。

🔍 学校鼓励教师与学生积极探索 AI 辅助学习，但需遵循明确的使用规范。

5、DeepMind发布“Gemini 3 Pro系统指令”：Agent任务成功率提升5%，多步骤工作流可靠性工程化

DeepMind公开了Gemini 3 Pro的专属System Instructions，显著提升了大模型在多个基准测试中的表现。该指令强调逻辑推理、风险评估和持久性，标志着大模型从‘黑箱调参’迈向‘工程化指令’阶段。

【AiBase提要:】

📌 Gemini 3 Pro的System Instructions提升了Agent任务成功率约5%。

🔍 指令强调逻辑依赖、风险评估和假设探索，增强模型的可靠性。

🚀 DeepMind计划将指令封装为可配置JSON Schema，并在2026年Q1开放给Vertex AI等平台。

6、Adobe 发布 Project Graph：重塑创意工作流的 AI 工具

Adobe 推出的 Project Graph 是一个基于节点的视觉化编辑器，旨在帮助艺术家和设计师更高效地自定义创作流程。它通过将 AI 模型、工具和效果器连接起来，提升了创作的可控性和精确度，并支持将复杂的工作流打包为可分享的工具，从而提升团队协作效率。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 Adobe 推出 Project Graph，旨在重塑 AI 时代的创作工作流。

🛠️ 该系统使用节点编辑器，让用户像搭积木一样自定义创作流程。

📦 用户可将创意工作流打包成可分享的工具，便于团队协作和应用。

详情链接:https://www.adobe.com/express/create/chart/bar

7、新型聊天式提示词工具 YPrompt ，轻松生成专业 Prompt

YPrompt 是一款创新的聊天式提示词工程工具，通过与用户的对话深入挖掘需求，自动生成专业的提示词。它不仅支持多种输出格式，还具备强大的版本管理功能，让用户在创作过程中更加高效和灵活。

image.png

【AiBase提要:】

✨ YPrompt 是一个聊天式提示词生成工具，通过对话挖掘用户需求。

🛠️ 该工具支持多种输出格式，方便用户即时查看效果。

📈 每次修改都会记录版本，用户可随时对比和回滚。

详情链接:https://github.com/fish2018/YPrompt

8、巨人网络发布三大 Muli-Modal 模型：消除视频畸变，歌声转换实现“真实歌曲可用”

巨人网络AI Lab联合清华大学SATLab、西北工业大学推出三项音视频多模态生成技术成果，包括音乐驱动的视频生成模型YingVideo-MV、零样本歌声转换模型YingMusic-SVC与歌声合成模型YingMusic-Singer，展示了团队在音视频多模态生成领域的最新进展，并计划开源这些技术。

【AiBase提要:】

🎥 音乐驱动的视频生成模型 YingVideo-MV 可通过一段音乐和一张人物图像生成高质量的音乐视频片段。

🎤 零样本歌声转换模型 YingMusic-SVC 实现了“真实歌曲可用”的歌声转换能力，有效抑制干扰并降低破音风险。

🎵 歌声合成模型 YingMusic-Singer 支持输入任意歌词生成自然歌声，具备零样本音色克隆功能，提升创作灵活性。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 阿里巴巴回应千问崩了：状态良好 欢迎来问

    11月17日，阿里巴巴AI应用“千问”公测首日因用户涌入量过大，导致服务拥堵和中断，引发“千问崩了”话题登上热搜。官方迅速以轻松幽默语气回应“我好着呢”，并透露应用尚处初级版本，但已展现快速生成报告和PPT等“办事”能力。未来计划接入地图、外卖、办公等生活场景，拓展服务范围，提升用户体验。

    ​阿里巴巴 ​千问崩了 ​AI应用

  • 阿里巴巴第二财季营收2478亿元 同比增长15%

    阿里巴巴第二财季营收2478亿元，同比增长15%，剔除已出售业务影响后收入超预期。调整后每ADS收益4.36元，低于预期。电商事业群收入1325.8亿元领跑各板块，云智能集团收入398.2亿元，国际数字商业集团收入348亿元。蚂蚁集团贡献利润3.84亿美元。财报显示核心电商稳健，云业务持续增长。（注：财年周期为2025年7月至9月）

    ​阿里巴巴财报 ​营收增长 ​云智能集团

  • 通用医学影像大模型iMedImage赋能临床多场景应用

    第五届全国医院智能化建设大会将于2025年11月在成都召开，聚焦智慧护理、智能数据中心等方向。德适生物协办的医学影像AI分论坛上，宋宁教授发布通用医学影像大模型iMedImage™，实现从图像到决策的一体化闭环，覆盖筛查—诊断—治疗全周期管理。其应用案例显示：染色体核型分析系统准确率达99.86%，宫颈超声早产风险评估等前沿领域成效显著。模型可扩展至26个专科、4000种疾病场景，助力精准诊疗。国家政策提出2030年二级以上医院普及影像AI辅助诊断，德适生物将持续推动多模态数据融合与临床创新。

  • FLUX.2 图像生成模型发布，针对 NVIDIA RTX GPU 优化

    Black Forest Labs推出全新FLUX.2图像生成模型系列，支持FP8量化技术，显著降低40%显存占用同时提升40%性能。该模型具备多参考图像生成功能，可批量生成数十张相似图像，支持直接姿态控制与400万像素高分辨率输出，文字渲染清晰锐利。通过与NVIDIA及ComfyUI合作优化，用户现可直接在升级版ComfyUI中使用该模型，无需额外安装。模型需搭配RTX GPU运行，建议更新软件后通过官方渠道获取模板。

    ​FP8量化 ​显存占用 ​性能提升

  • 一图看懂：华为WATCH Ultimate 2非凡探索发布 6499元起

    今天下午华为Mate 80系列发布会上，华为WATCH Ultimate 2非凡探索一同发布，苍穹黑版6499元、蔚海蓝版7499元。 这款手表拥有多个全球首发”：既是全球首款搭载音频功能的150米潜水级智能手表，也是全球首款支持独立水下海脉声通信的智能手表。 其潜水能力堪称专业配备专业潜水算法，可实现30米双向通信、水下SOS求救（经转发覆盖60米范围），还能设置20 自定义潜水告警。 户

    ​华为WATCH ​Ultimate ​2

  • AI日报：阿里千问APP公测；Veo 3.1上线多图参考；超级小爱AI大模型“随心修图”上线

    本期AI日报聚焦多项技术突破：阿里千问APP公测，基于Qwen3模型对标ChatGPT；谷歌Veo 3.1支持三图融合生成8秒视频；小米推出"随心修图"功能与7B多模态模型Miloco；谷歌Flow集成Nano Banana模型实现智能抠图；多模态AI工具DeepEyesV2可执行代码与网络搜索；NotebookLM升级支持图像导入检索；JetBrains推出DPAI Arena测试编码AI性能。全球AI竞争持续升温，产品迭代加速。

    ​AI ​阿里巴巴 ​千问APP

  • 华为Mate80 Pro Max首发全金属架构增强天线：信号比苹果17好1倍

    在刚刚举行的华为新品发布会，余承东又一次痛击了苹果的软肋，Mate 80的信号比iPhone 17要好上一倍。 在今天的发布会上，华为常务董事余承东表示，华为Mate80 Pro Max在全新技术架构上实现了巨大的突破，行业首发全金属架构增强天线，相比最新的苹果17Pro Max信号好1倍。 按照余承东的说法，Mate80 Pro Max首发全金属架构增强天线，这次相

    ​华为Mate80 ​余承东 ​信号增强

  • 首款鸿蒙二合一平板电脑！一图看懂华为MatePad Edge

    今天华为正式发布了首款鸿蒙二合一平板电脑华为MatePad Edge。 作为一款二合一设备，华为MatePad Edge可在巨幕平板和性能电脑之间自由切换，两种模式数据可以互享互通。 屏幕为14.2英寸柔性OLED大屏，拥有94%超高屏占比，分辨率为3120*2080、峰值亮度1000nits，对比度1000000：1，支持HDR Vivid高动态范围。

    ​华为MatePad ​Edge ​鸿蒙二合一平板

  • 千问爆火、Gemini 3翻身，阿里和谷歌的同题异解

    全球AI To C的市场局势，似乎悄然发生了转变。 以OpenAI、DeepSeek等为代表的AI创业公司，凭借着对大模型技术能力的突破，在AI To C的应用市场中占据着领导者地位。 与之相对的，是原本在移动互联网时代的大厂们，如谷歌、阿里巴巴等，似乎在过去这段时间中，C端的AI应用远未达到预期。 但最近，不管是谷歌，还是阿里，都凭借着AI打了一场漂亮的“翻身仗”。

    ​AI ​大模型 ​OpenAI

  • 华为Mate80Pro Max首发全金属玄武架构 防护与信号双突破

    华为发布Mate80 Pro+ Max预热视频，正式宣布该机将搭载全金属玄武架构，防护性能大幅提升。具备出色抗冲击能力，可承受高处跌落；屏幕耐磨性增强，延长使用寿命；防水能力达新高度，可放入洗衣机清洗。全金属机身赋予超高强度，日常使用无惧弯曲变形。同时攻克金属与信号共存难题，巧妙隐藏天线带，兼顾美观与信号稳定。该机在防摔、防水、抗弯曲等防护性能上表现卓越，为高端智能手机树立新标杆。

    ​华为Mate80Pro ​Max ​全金属玄武架构

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM