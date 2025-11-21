AI日报：腾讯元宝推视频模型HunyuanVideo1.5；谷歌Nano Banana Pro上线；夸克AI眼镜与高德合作加码

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、腾讯元宝推出新功能：一句话或一张图即可生成视频！

腾讯元宝推出了一个创新功能，允许用户通过一句话或一张图片生成视频，基于腾讯混元团队最新开源的HunyuanVideo1.5模型。该模型采用Diffusion Transformer（DiT）架构，拥有8.3亿个参数，支持生成5至10秒的高清视频。这一功能不仅为普通用户提供了便捷的创作工具，也为内容创作者带来了新的灵感来源，进一步增强了社交媒体内容的丰富性。

【AiBase提要:】 🎥 腾讯元宝推出新功能，让用户通过一句话或一张图生成视频。 🚀 HunyuanVideo1.5模型支持生成5至10秒的高清视频，使用简单。 💡 新功能为用户提供了更多创作灵感，助力内容丰富化。

2、谷歌推出Nano Banana Pro：基于Gemini 3，支持4K、联网搜索与C2PA验证

谷歌推出Nano Banana Pro，基于Gemini 3模型，支持4K分辨率、14对象融合、5人身份一致性保持，并新增联网搜索与C2PA验证功能。定价上调，功能亮点包括专业控制、联网生成和双重水印，开发者可通过多种方式接入。

【AiBase提要:】 📷 专业控制：用户可在提示词中指定机位、景深、焦点、光效与色彩分级，默认提供6张高保真成片供挑选。 🌐 联网生成：模型可实时搜索网络，自动抓取食谱、资讯或股价并生成对应信息图，已在NotebookLM、Flow、Slides与Vids中集成。 🔒 双重水印：SynthID隐形水印+C2PA内容凭证同时写入，用户上传图片即可在Gemini App验证是否由谷歌模型生成或修改。

3、夸克AI眼镜与高德合作加码，陆续接入扫街榜、打车等出行服务

夸克AI眼镜与高德深化合作，推出多项新功能，如导航投屏、方向指引随头转动等，提升用户出行体验。

【AiBase提要:】 🚀 夸克AI眼镜新增导航投屏功能，实现手机与眼镜无缝连接。 🧭 导航方向随头部转动调整，提升步行和骑行时的便捷性与安全性。 🍽️ 支持周边搜索及打车行程提醒，优化城市探索体验。

4、豆包输入法低调现身小米商店，主打智能语音交互

豆包输入法作为豆包生态的新成员，搭载了与豆包App同源的语音输入技术，支持多种语言和输入方式，同时具备智能联想功能，旨在提升用户的输入效率。

【AiBase提要:】 🎙️ 支持多种方言、纯英文及中英混合输入，优化了“轻声说话”功能。 ⌨️ 提供经典9键与26键布局，并内置剪贴板、常用语及即时翻译等实用工具。 🧠 智能联想功能覆盖文字、标点符号、Emoji、数学公式及日期等多个维度，提升输入效率。

5、月之暗面计划明年下半年上市，估值或达 40 亿美元

月之暗面计划于明年下半年进行首次公开募股（IPO），融资完成后公司估值可能达到约40亿美元。该项目致力于探索月球资源及其在地球的应用，吸引了众多科技爱好者和投资者的关注。

【AiBase提要:】 🌕 月之暗面计划于明年下半年进行首次公开募股（IPO） 💰 融资完成后，公司估值可能达到约40亿美元 🚀 月之暗面致力于探索月球资源及其在地球的应用

6、MOSS-Speech开源：国内首个语音到语音大模型，告别文本中介

MOSS-Speech是复旦大学MOSS团队推出的国内首个端到端语音到语音对话模型，无需依赖ASR→LLM→TTS流水线，具备语音问答、情绪模仿与笑声生成能力。其在多项评测中表现优异，且已开源代码和权重，支持商用许可。

【AiBase提要:】 🚀 MOSS-Speech实现端到端语音到语音对话，无需文本中介。 📊 在ZeroSpeech2025任务中WER降至4.1%，情感识别准确率91.2%。 📦 提供48kHz超采样版与16kHz轻量版，支持实时推理与本地私有声音克隆。

7、ChatGPT 群聊功能正式上线：最多可容纳 20 人，AI 参与头脑风暴

ChatGPT 的群聊功能正式上线，支持最多20人同时在线，并允许 AI 参与讨论。用户可以通过生成分享链接邀请他人加入，增强了团队协作能力。同时，OpenAI 强调了隐私保护，确保群聊创建者的个人数据不会被共享。

【AiBase提要:】 🤖 ChatGPT 群聊功能现已全面上线，支持最多20人同时参与。 🌟 用户可通过分享链接轻松邀请他人加入群聊，增强团队协作。 🔒 群聊创建者的个人数据安全得到了保护，AI 可以在对话中灵活参与。

8、谷歌NotebookLM重磅更新：AI一键生成专业PPT，配图惊艳碾压Gemini App！

谷歌NotebookLM的升级版引入了Slide Decks功能，能够将用户上传的资料转化为专业级演示文稿，同时配图由Nano Banana Pro模型驱动，确保视觉效果高质量。此外，支持自定义提示词，提升用户体验。

【AiBase提要:】 🖼️ 新增Slide Decks功能，可将资料一键生成专业PPT。 🎨 配图由Nano Banana Pro模型驱动，视觉效果惊艳。 ⚙️ 支持自定义提示词，实现深度定制化生成。

