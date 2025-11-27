阿里夸克 AI 眼镜 S1 发布 官方补贴价 3999 元起

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:阿里首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜S1正式发布，并同步开启预售。夸克AI眼镜S1内置了随身超级AI助理“夸克同学”，基于阿里千问模型打造。用户只需说出“夸克同学”即可唤醒，支持各种对话、问答，仿佛为用户配备了一个贴身的智能小秘书。

在价格方面，夸克AI眼镜S1提供了两种套装选择。标准套装官方售价4299元，在官方补贴后仅需3999元;超级续航套装官方售价4599元，补贴后价格为4299元，这样的定价策略无疑增加了产品的市场竞争力。

从外观设计来看，夸克AI眼镜S1采用了轻量化设计理念，镜腿宽度最薄处仅7.5mm，上镜框最薄处为3.3mm，整体佩戴感受更接近普通眼镜，极大地提升了用户长时间佩戴的舒适度。细节之处，该眼镜采用隐藏式棘轮转轴、钛合金一体双料注塑镜腿骨架，并且是专为亚洲人脸型设计，前后配重达到1:1，进一步优化了佩戴体验。

夸克AI眼镜S1采用了光波导近眼显示技术，搭载双光机显示，入眼峰值亮度可达4000尼特，还能调节合像距离，为用户带来清晰、亮丽的视觉效果。同时，它采用一体化贴合 + 定制超薄镜片设计，近视用户佩戴也毫无压力，更加舒适。

在性能配置上，夸克AI眼镜S1搭载了高通AR1和恒玄BES2800双旗舰芯片，可灵活切换安卓、RTOS系统，并配有3GB +32GB的存储空间。续航方面，它搭载287mAh双电池系统，标称综合续航可达7小时，而且采用可换电设计，电池位于镜腿处，真正实现了“换电不断电、无限续航”，解决了用户的续航焦虑。

影像功能也是夸克AI眼镜S1的一大特色。机身内置摄像头，搭载1200万像素索尼IMX681传感器，配备双重防抖技术。支持拍摄第一人称超清画质视频，能够3K视频直出，还具备极速抓拍、超级夜景等特性，甚至可以用第一人称视角进行直播，满足了用户在多种场景下的拍摄需求。

音频方面，夸克AI眼镜S1同样表现出色。它搭载0.5mm定制单元，由金耳朵团队精心调教音质，支持空间音效、定向传音，为用户带来沉浸式的音频体验。拾音系统上，搭载5麦克风 + 骨传导麦克风，即使在嘈杂环境下也能保证清晰的收音效果。

软件层面，该眼镜搭载定制UI，配有专属字体，操作更加个性化。内置的AI识物功能十分强大，可辨别花草树木、地标建筑等。同时支持同传翻译、面对面翻译和拍照翻译，让跨语言交流不再困难。备忘提醒功能让生活大小事随拍随记，方便又实用。还支持“看一看”安全支付，在出行、购物时无需掏手机即可完成支付，以及拥有高德近眼导航系统，独家定制随头转向，为用户的出行提供了便利。

（举报）