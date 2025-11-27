首页 > 热点 > 关键词  > AI眼镜最新资讯  > 正文

阿里夸克 AI 眼镜 S1 发布 官方补贴价 3999 元起

2025-11-27 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:阿里首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜S1正式发布，并同步开启预售。夸克AI眼镜S1内置了随身超级AI助理“夸克同学”，基于阿里千问模型打造。用户只需说出“夸克同学”即可唤醒，支持各种对话、问答，仿佛为用户配备了一个贴身的智能小秘书。

在价格方面，夸克AI眼镜S1提供了两种套装选择。标准套装官方售价4299元，在官方补贴后仅需3999元;超级续航套装官方售价4599元，补贴后价格为4299元，这样的定价策略无疑增加了产品的市场竞争力。

从外观设计来看，夸克AI眼镜S1采用了轻量化设计理念，镜腿宽度最薄处仅7.5mm，上镜框最薄处为3.3mm，整体佩戴感受更接近普通眼镜，极大地提升了用户长时间佩戴的舒适度。细节之处，该眼镜采用隐藏式棘轮转轴、钛合金一体双料注塑镜腿骨架，并且是专为亚洲人脸型设计，前后配重达到1:1，进一步优化了佩戴体验。

微信截图_20251127160235.png

夸克AI眼镜S1采用了光波导近眼显示技术，搭载双光机显示，入眼峰值亮度可达4000尼特，还能调节合像距离，为用户带来清晰、亮丽的视觉效果。同时，它采用一体化贴合 + 定制超薄镜片设计，近视用户佩戴也毫无压力，更加舒适。

在性能配置上，夸克AI眼镜S1搭载了高通AR1和恒玄BES2800双旗舰芯片，可灵活切换安卓、RTOS系统，并配有3GB +32GB的存储空间。续航方面，它搭载287mAh双电池系统，标称综合续航可达7小时，而且采用可换电设计，电池位于镜腿处，真正实现了“换电不断电、无限续航”，解决了用户的续航焦虑。

影像功能也是夸克AI眼镜S1的一大特色。机身内置摄像头，搭载1200万像素索尼IMX681传感器，配备双重防抖技术。支持拍摄第一人称超清画质视频，能够3K视频直出，还具备极速抓拍、超级夜景等特性，甚至可以用第一人称视角进行直播，满足了用户在多种场景下的拍摄需求。

音频方面，夸克AI眼镜S1同样表现出色。它搭载0.5mm定制单元，由金耳朵团队精心调教音质，支持空间音效、定向传音，为用户带来沉浸式的音频体验。拾音系统上，搭载5麦克风 + 骨传导麦克风，即使在嘈杂环境下也能保证清晰的收音效果。

软件层面，该眼镜搭载定制UI，配有专属字体，操作更加个性化。内置的AI识物功能十分强大，可辨别花草树木、地标建筑等。同时支持同传翻译、面对面翻译和拍照翻译，让跨语言交流不再困难。备忘提醒功能让生活大小事随拍随记，方便又实用。还支持“看一看”安全支付，在出行、购物时无需掏手机即可完成支付，以及拥有高德近眼导航系统，独家定制随头转向，为用户的出行提供了便利。

  • 夸克AI眼镜明日发布：首款搭载阿里千问的智能硬件

    阿里千问AI应用推进迅速，已与夸克AI浏览器深度融合，并内置夸克AI眼镜。其APP公测一周下载量破千万，超越ChatGPT等国际应用，成增长最快AI应用。夸克AI眼镜S1搭载双目光机方案，实现低反光、高透视觉效果，配备索尼IMX681传感器、1200万超广角镜头，支持0.6秒抓拍、3K视频。智能化方面支持通话、翻译、备忘等主流功能，集成高德导航、支付宝等，拓展使用场景。

    ​阿里千问 ​夸克AI浏览器 ​AI应用

  • 同步发售！博士眼镜成为夸克AI眼镜核心合作伙伴，共拓智能视界新体验

    2025年11月27日，阿里巴巴在北京发布夸克AI眼镜S1，并与博士眼镜达成战略合作。博士眼镜作为全国核心合作伙伴，将提供专业验光配镜服务，即日起线上线下同步开启新品体验。夸克AI眼镜深度融合支付宝、高德地图等阿里生态，并与QQ音乐、航旅纵横等伙伴合作，拓展使用场景。双方将共同探索智能穿戴设备与专业视光服务的融合，为用户提供清晰舒适的视觉解决方案。

    ​阿里巴巴 ​夸克AI眼镜 ​博士眼镜

  • AI日报：阿里开源Z-Image图像模型；夸克AI眼镜发布；Opera Neon 浏览器升级

    本期AI日报聚焦多项技术突破：阿里巴巴开源轻量图像模型Z-Image，以6B参数实现高效生成；夸克AI眼镜通过硬件升级优化体验；Opera Neon浏览器集成Gemini3，支持文档自动化编辑；清华大学发布AI教育应用指导原则，规范学术使用；DeepMind推出Gemini 3 Pro系统指令，提升任务可靠性；Adobe推出Project Graph重塑创意流程；Trae SOLO中国版新增多任务编程功能；巨人网络联合高校发布多模态生�

    ​阿里巴巴 ​Z-Image ​图像模型

  • “第二大脑”来了！夸克AI眼镜发布：搭载阿里千问 1999元起

    首个搭载千问助手的智能硬件夸克AI眼镜正式发布，这标志着阿里千问首次走出屏幕，进入物理世界。用户可随时随地唤起千问，结合眼镜获取的实时音视频数据，体验完全不同于手机APP的助手能力。 阿里巴巴集团副总裁吴嘉表示，夸克AI眼镜让千问更充分地连接物理世界，千问将继续向更多智能终端延展。 目前夸克AI眼镜搭载的千问助手已经融合支付宝、高德地图、淘宝、�

    ​夸克AI眼镜 ​千问助手 ​智能硬件

  • 李想官宣：理想智能AI眼镜要来了

    今晚，理想汽车创始人李想在B站更新了视频。 李想表示，理想不会造手机，但会推出一些生态化的产品，包括智能眼镜。 在李想看来，智能眼镜是理想汽车最好的人工智能的一个附件。

    ​理想汽车 ​智能眼镜 ​人工智能

  • AI眼镜，潮人新标配

    从ChatGPT的刷屏到Vlog里逐渐增多的POV视角（第一人称视角拍摄），AI早已从科幻片里的黑科技，变成生活中的日常点滴。这也让年轻人升级了对科技的期待，他们不再只为“性能炸裂”买单，也希望科技能懂穿搭、有个性，成为一张低调又高级的“社交名片”。 以时尚潮人必备的眼镜为例，这件日常单品从一开始的视力矫正工具，变成时尚穿搭配饰，如今又搭载了AI功能，能听

    ​AI技术 ​智能眼镜 ​人机交互

  • 阿里夸克AI眼镜S1宣布11月27日发布

    阿里巴巴旗下首款旗舰双显AI眼镜夸克AI眼镜S1将于11月27日上市。产品融合前沿显示、拍摄与交互技术，以双目光机二维衍射波导方案实现低反光率高透性视觉体验，支持环境光智能调节与自定义显示位置。搭载索尼IMX681传感器与1200万超广角镜头，具备极速抓拍、3K视频及超级夜景功能。创新双电池架构与MiniBag换电仓解决续航痛点，支持手势与语音双操作。集成高德导航、支付宝“看一看”支付及办公辅助工具，通过眨眼或语音即可完成路线查询与快捷支付，覆盖生活全场景智能生态。

    ​夸克AI眼镜S1 ​阿里巴巴 ​智能眼镜

  • 小伙高铁上用AI眼镜玩游戏：是趋势 会逐渐代替手机

    11月14日，在一趟前往杭州的高铁上，一位年轻乘客佩戴着AI智能眼镜沉浸在复古游戏中，这一独特场景被媒体记录下来并发布后，迅速引发了广泛关注。这位年轻乘客自信地表示:“AI眼镜是未来，会逐渐代替手机功能。” 从产品体验方面来看，这款AI智能眼镜亮点颇多。在娱乐体验上，它带来了沉浸式的享受。通过微型投影技术，能够在眼前投射出巨幕画面，为用户营造出私�

    ​AI智能眼镜 ​高铁科技 ​复古游戏

  • 小米AI眼镜推出1.4.16.0固件版本 支持英语口语陪练

    小米首款AI眼镜近日推出1.4.16.0版固件更新，新增抖音直播、小爱控车等功能，并修复已知问题。亮点包括：支持英语口语陪练，用户可自由对话练习；语音控制小米汽车，查询车辆状态；优化小爱同学响应，实现高效指令操作；新增直播功能，满足多样化需求。该眼镜配备1200万像素主摄、五麦克风阵列等硬件，搭载骁龙AR1芯片，具备物体识别、翻译等AI能力，全面提升使用体验。

    ​小米AI眼镜 ​固件更新 ​英语口语陪练

  • AI日报：腾讯元宝推视频模型HunyuanVideo1.5；谷歌Nano Banana Pro上线；夸克AI眼镜与高德合作加码

    腾讯元宝推出视频生成新功能，支持一句话或图片生成5-10秒高清视频；谷歌发布Nano Banana Pro模型，具备4K分辨率及联网搜索能力；夸克AI眼镜新增导航投屏等出行功能；豆包输入法上线小米商店主打语音交互；月之暗面计划明年IPO，估值或达40亿美元；复旦团队开源语音对话模型MOSS-Speech；ChatGPT群聊功能上线，支持20人同时讨论；谷歌NotebookLM升级，可一键生成专业PPT。

    ​AI ​腾讯元宝 ​视频生成

