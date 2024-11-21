努比亚Z70 Ultra首发星云AIOS：基于星辰AI大模型打造

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:努比亚Z70Ultra在今日下午的发布会上正式亮相，该机型首次搭载了全新的星云AIOS系统。官方介绍称，星云AIOS基于全面升级的星辰AI大模型，提供了全语音交互的未来模式，包括极度纯粹的干净界面、一句话语音AI功能、“时光胶囊”智能助手，以及成为用户专属智能聊天伙伴的能力。

星云AIOS的AI翻译功能在行业中表现突出，提供会议翻译、方言翻译、通话翻译和同声传译等多项功能，使其成为目前翻译能力最强的旗舰手机。该系统不仅支持多种外语，还覆盖粤语、吴语、闽南语等绝大多数方言，以响应速度快、准确率高和语言种类多而著称。

尤为重要的是，努比亚Z70Ultra的星云AIOS支持微信通话实时翻译，是行业内唯一一款具备此功能的旗舰手机。此外，该功能还支持QQ、钉钉、飞书等多种软件，实现多场景通话全能翻译。

努比亚与中国电信、腾讯文档、火山引擎等展开深度合作，共同探索AI技术带来的新可能性。星云AIOS还具备AI屏幕翻译功能，用户可以通过语音指令或侧边栏开启屏幕翻译，手机将自动进行当前屏幕内容的全屏文字翻译。

努比亚Z70Ultra的发布，不仅在AI翻译领域树立了新的标杆，也为用户带来了更智能、更便捷的移动通信体验。

（举报）