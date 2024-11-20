AI日报：360将发布新一代AI搜索；蜜雪冰城进军AI领域；Suno v4新增翻唱等功能

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、360将发布新一代AI搜索:n.cn域名花了约一个亿

360 公司创始人周鸿祎宣布，将在本月推出全新 AI 搜索产品，旨在扩大公司在人工智能领域的应用。周鸿祎表示，新产品名称尚待确定，希望体现 AI 概念，并以字母 N 开头，因其购买了 n.cn 域名。同时，周鸿祎征集公众创意命名，积极鼓励参与者加入发布会。

【AiBase提要:】 🛡️360AI搜索是国内最大的原生人工智能应用之一，已成为用户接触AI技术的简单方式。 💡 新产品的名称将以字母N开头，体现AI概念，并利用周鸿祎购买的n.cn域名。 📢 周鸿祎向公众征集新产品名称，采纳者将受邀参加发布会并担任重要角色。

2、OpenAI宣布ChatGPT网页版全面上线高级语音模式 付费用户可用

OpenAI的最新更新令人振奋，ChatGPT网页版的高级语音模式让用户可以更自然地与AI进行交流。通过选择不同的声音，用户体验将更加丰富，互动也更具真实感。虽然目前该功能仅限于付费用户，但未来几周内免费用户也将有机会试用，这无疑是一个令人期待的进步。

【AiBase提要:】 🌐 ChatGPT的高级语音模式现已扩展至网页，用户可直接通过浏览器与AI对话。 🎤 用户可选择多种声音，享受更自然的对话体验，提升互动乐趣。 ⌛ 目前该功能仅对付费用户开放，免费用户将在未来几周内获得试用机会。

3、昆仑万维推出「天工大模型4.0」4o版 实时语音助手Skyo即将上线

昆仑万维科技股份有限公司最近推出了其最新的人工智能产品Skyo，标志着在AI领域的重大进展。Skyo是一款智能语音助手，具备快速响应和多语言对话能力，旨在提供更加人性化的用户体验。

【AiBase提要:】 🚀 Skyo具备快速响应和多语言对话能力，能够主动发起对话，提升用户互动体验。 💡 该助手克服了大模型幻觉问题，能够提供真实内容的回复，增强了对话的可信度。 🎤 Skyo的个性化声音定制和情感化反应功能，为用户带来了温暖而贴心的陪伴体验。

4、蜜雪冰城进军AI领域 成立新公司布局智慧科技

蜜雪冰城通过成立雪王爱智慧科技，积极布局人工智能领域，展现出对技术创新的重视，旨在优化供应链与门店管理。【AiBase提要:】

🏢 新成立的雪王爱智慧科技专注于人工智能技术，涵盖算法开发和机器人研发等前沿领域。 👨‍💼 公司管理团队由蜜雪冰城的高管和技术专家组成，显示出对AI布局的高度重视。 🌍 截至2023年，蜜雪冰城已在全球开设超过3.6万家门店，此次AI布局将进一步巩固其市场竞争力。

5、Suno v4版本重磅发布，新增Remaster音质提升功能和AI歌词助手ReMi

Suno最近推出了其音乐生成模型的4.0版本，带来了多项改进，包括音频质量和歌词准确性。新功能“Remaster”允许用户将旧曲目升级，同时推出的AI歌词助手“ReMi”也为创作提供了支持。然而，早期用户反馈中存在一些技术问题，且公司面临法律挑战。

【AiBase提要:】 🎶 Suno推出4.0版本，新增“Remaster”和AI歌词助手“ReMi”。 🎨 封面艺术创作系统得到升级，更具特色设计。 ⚖️ 用户反馈存在技术问题，同时面临法律挑战。

6、新视频生成技术AnimateAnything:支持控制镜头轨迹、文本提示等

作为一名视频创作者，我对AnimateAnything的推出感到非常兴奋。这项新技术通过多尺度控制特征融合网络，实现了更加灵活和高效的动画效果生成。尤其是在处理复杂运动时，频率稳定模块的引入有效减少了闪烁现象，使得动画效果更加自然。随着技术的不断优化，我相信它将为视频创作带来更多可能性，推动内容创作的创新与发展。

【AiBase提要:】 🧙‍♂️ AnimateAnything 通过多尺度控制特征融合网络，实现了精准的动画效果生成。 🎥 该技术能够在不同条件下（如摄像机轨迹和用户动作）进行视频处理，提升了一致性。 🌟 引入的频率稳定模块解决了大规模运动带来的闪烁问题，增强了动画的自然度。 项目网址：https://yu-shaonian.github.io/Animate_Anything/

7、解锁数据新方式!阿里研究团队发布 XiYan-SQL 高效文本到 SQL 转化工具

作为一名对自然语言处理充满热情的研究者，我对阿里巴巴的 XiYan-SQL 框架感到无比兴奋。这项技术不仅提升了 NL2SQL 的准确性和适应性，还通过创新的 M-Schema 架构表示方法，增强了对数据库层次结构的理解。通过三阶段的流程生成和优化 SQL 查询，XiYan-SQL 显示出其在多种场景下的卓越灵活性和准确性，设定了新的行业标准。

【AiBase提要:】 🌟 创新架构表示:M-Schema 提升了对数据库层次结构的理解，增强了查询准确性。 📊 高级候选生成:XiYan-SQL 利用多种生成器产生多样化的 SQL 候选，提高了查询质量。 ✅ 优越的适应性:基准测试显示，XiYan-SQL 在多种数据库中表现出色，设定了新的 NL2SQL 框架标准。 详情链接:https://github.com/XGenerationLab/XiYan-SQL

8、Google Gemini推出记忆功能:AI助手更懂你了

Google Gemini的记忆功能为用户提供了个性化服务的可能性，但也引发了对隐私和安全的担忧。

【AiBase提要:】 📝 Gemini的记忆功能让AI助手能够记住用户的生活信息和个人偏好，提供更个性化的建议。 🔒 用户可以随时关闭记忆功能，但已存储的记忆需要手动删除，确保用户对数据的控制。 ⚠️ 记忆功能的安全性引发关注，AI服务提供商需加强安全防护，确保用户数据不被滥用。

9、新开源 “人生搜索引擎” Pensieve，可记录并回忆电脑屏幕内容

Pensieve 是一款创新的开源软件，旨在帮助用户轻松记录和回忆电脑上的活动。它的隐私保护设计和简单的安装过程，使其成为一个理想的选择。

【AiBase提要:】 🌟 Pensieve 是一款开源软件，能够自动记录用户在电脑上的所有活动，方便回忆过去的信息。 🔒 所有数据均本地存储，用户完全控制自己的隐私，避免数据泄露。 ⚙️ 安装过程简单，功能强大，适合各类用户使用，且提供详细的使用指南。 详情链接:https://github.com/arkohut/pensieve?tab=readme-ov-file

10、阿里投资的AR眼镜品牌 “致敬未知” 计划于明年发布新款AI眼镜

随着AI智能眼镜市场的蓬勃发展，国内品牌“致敬未知”计划在明年第一季度推出新款AI眼镜，专注于创新应用场景。这一举措不仅展示了公司的技术实力，也反映了市场对智能眼镜的巨大需求。结合阿里巴巴的投资背景，这款眼镜的发布无疑将为行业带来新的活力与竞争。

【AiBase提要:】 📈 “致敬未知” 将于明年 Q1发布新款 AI 眼镜，专注于新应用场景。 💰 公司完成1000万美元天使轮融资，阿里巴巴领投。 🌍 全球 AI 眼镜市场预计未来将超千亿美元，成为新一代超级硬件市场。

11、YouTube推出视频问答功能，视频内容秒变互动百科

YouTube在其平台上推出了一项革命性的AI问答功能，让视频观看体验迈入全新的互动时代。这项专为Premium会员打造的新功能，正在彻底改变用户获取视频信息的方式。

【AiBase提要:】 🤖 用户可以通过点击 Ask 按钮与AI助手实时对话，获取视频内容的详细信息。 📈 创作者可以通过观众的提问了解受众关注点，从而优化内容创作方向。 🌟 这项功能标志着YouTube向智能化和个性化视频互动平台的转变。

12、微软悄悄搞了个大事情!打造全球最大企业 AI 智能体生态系统

微软在企业 AI 领域取得了显著进展，建立了全球最大的企业 AI 智能体生态系统，推动了企业的智能化转型。

【AiBase提要:】 🚀 微软的 AI 智能体生态系统已有超过10万个组织参与，标志着其在企业科技领域的领先地位。 🌐 通过与1400多种企业系统和数据源集成，微软的智能体能够高效访问和处理现有数据，提升企业自动化能力。 ⚙️ 尽管 AI 智能体技术仍在早期阶段，但企业正在逐步转向全面部署，预示着 IT 架构的深刻变革。

13、马斯克预测最迟2026年实现通用人工智能，本世纪人类文明终结概率仅为1%

在最近的一次游戏直播中，埃隆·马斯克对通用人工智能的未来进行了大胆预测，认为最迟在2026年将实现AGI，并对人类文明的未来持乐观态度。他的观点引发了广泛讨论，尤其是关于人工智能对社会的潜在影响。

【AiBase提要:】 🚀 马斯克预测2026年实现通用人工智能（AGI），开启新纪元。 📉 他认为本世纪人类文明终结的概率仅为1%。 🤖 Optimus将支持多种语言，可能成为教育工具，价格预计为2万美元。

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