吉利控股集团：极氪将持有领克51%股份

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:吉利控股集团今日宣布了对旗下品牌极氪和领克的股权结构进行重大优化，这是继《台州宣言》发布后，公司在战略转型阶段的关键性举措。通过此次调整，吉利控股集团旨在深化内部资源整合，提升品牌协同效应，减少关联交易，并消除同业竞争，以推动极氪和领克成为全球领先的高端豪华新能源汽车品牌。

根据宣布的方案，吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其持有的11.3%极氪智能科技股份，使得吉利汽车在交易完成后对极氪的持股比例增至约62.8%。此外，领克汽车的股权结构也得到优化，极氪将持有领克51%的股份，而吉利汽车旗下全资子公司将继续持有剩余的49%股份。

吉利控股集团董事长李书福强调，此次战略整合是为了在激烈的市场竞争中实现突破，公司于今年9月发布的《台州宣言》标志着吉利控股进入了一个全新的战略转型阶段。通过这一战略调整，吉利控股将加强各品牌的协同发展，提升创新能力、盈利性和可持续发展能力，为用户和投资者创造更大的价值。

吉利控股集团的目标是到2026年底，将极氪和领克打造成为年产销百万级的全球领先高端豪华新能源汽车集团。此次股权结构的优化，不仅是对《台州宣言》战略框架的落实，也是吉利控股在新能源汽车领域实现长远发展的重要一步。

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