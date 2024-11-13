AI日报：阿里海外推AI搜索引擎Accio；Vidu-1.5版本即将上线；百度“自由画布”公测；OpenAI技术大佬Greg回归

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1、阿里海外推出全球首个B2B领域AI搜索引擎Accio

阿里巴巴集团推出全球首个B2B领域AI搜索引擎Accio，旨在帮助商家更快速、更准确地找到所需的商品和供应商。Accio已在阿里国际站取得成功试运行，转化率提升20%-30%，商品量覆盖亿级。

【AiBase提要:】 🔍 Accio是全球第一个B2B领域的AI搜索引擎，帮助商家快速找到商品和供应商。 💼 Accio已在阿里国际站试运行，转化率提升20%-30%。 🌍 Accio覆盖的商品量已扩展到亿级，PC和WAP端产品已上线，覆盖 5 种语言。 详情链接:https://www.accio.ai/

2、百度AI创作产品“自由画布”已正式面向公众开启测试预约

百度在 2024 年 11 月 12 日举行的百度世界大会上宣布推出了“自由画布”，这是一项由百度文库和百度网盘联合推出的新功能，旨在激发人们的创造力和灵感。用户可以在其中自由创作、编辑、存储、管理、查找、观看、使用和分享内容，实现全流程的内容生产到消费。

【AiBase提要:】 ⚙️ “自由画布”是由文心多模态大模型支持的万能白板，让每个人都能成为故事的主角、漫画家或短视频导演。 🔄 “自由画布”通过大模型技术实现了多格式、全模态文件的混合理解、生成和创作，打通了公域与私域内容，为用户提供一站式服务。 🔗 “自由画布”实现了输入、编辑、创作和分享的自由，用户可以在一个空间里生成包含多格式、全模态的内容，并方便地分享和存储。 详情链接:https://tanbi.baidu.com/h5apptopic/browse/freecanvasreservation

3、Anthropic即将推出 Claude3.5Opus，AI 竞争再升级

Anthropic的首席执行官宣布公司即将推出新一代人工智能模型Claude3.5Opus，引发行业期待。新模型将超越现有型号，重新分配能力曲线。AI竞争激烈，OpenAI和谷歌也将发布新模型。【AiBase提要:】

🚀 Anthropic计划推出Claude3.5Opus，引发行业期待。 🔍 新模型将超越现有型号，重新分配能力曲线。 ⚔️ AI竞争加剧，OpenAI和谷歌也将发布新模型。

4、生数科技视频生成模型Vidu1. 5 版发布 攻克“多主体一致性”难题

生数科技自豪地宣布Vidu1. 5 新版本的问世，实现了世界领先水平的突破，加速了通用人工智能（AGI）的到来。Vidu1. 5 展现了视觉模型全新的“智能涌现”，生成效率领先，具备多元输入实现一致性生成，加速了AGI的到来。

【AiBase提要:】 🚀 Vidu1. 5 实现世界领先水平突破，加速通用人工智能到来。 🔑 Vidu1. 5 突破“一致性”难题，展现智能涌现，记忆管理能力。 💡 Vidu1. 5 提升视频模型可控性，实现多元输入一致性生成，加速AGI到来。 🔑体验地址:www.vidu.studio

5、小米计划推出新一代AI眼镜

小米计划在 2025 年第二季度发布新款AI眼镜，与歌尔公司合作，预计出货量超过三十万台。业内人士表示， 2025 年可能成为AI眼镜的爆发元年。百度也推出了小度AI眼镜，加剧了AI眼镜市场竞争。

【AiBase提要:】 🥽 小米计划于 2025 年Q2 发布新款AI眼镜，已与歌尔达成合作。 🚀 百度也推出了小度AI眼镜，其他科技巨头也在积极布局这一市场。 🔍 AI眼镜市场竞争加剧， 2025 年可能成为爆发元年。

6、技术大佬归来!Greg重返OpenAI，成重振公司关键?

Greg Brockman结束假期，重返OpenAI，为公司技术创新注入新动力。在高管离职潮背景下，Greg的回归被视为重振公司的关键时刻。他曾参与多个AI项目的开发，期待他为OpenAI带来新的技术突破。

【AiBase提要:】 🌟 Greg Brockman重返OpenAI，成为公司技术创新的新动力。 🚀 OpenAI近期高管离职频繁，Greg的回归被视为重振公司的关键。 🤖 Greg曾参与多个AI项目的开发，期待他为OpenAI带来新的技术突破。

7、百度文心智能体平台已吸引 80 万名开发者入驻

百度文心智能体平台在 2024 年的大会上推出五大商业组件功能，助力智能体的商业化进程。平台吸引了大量开发者入驻，收入转化数量和总分发量均大幅增长。开发者可通过新人扶持和优质加权等分发机制获取更多流量，同时推出多智能体聚合与推荐新产品形态。

【AiBase提要:】 🚀 文心智能体平台推出五大商业组件功能，支持智能体的商业化进程。 💼 开发者收入转化数量增长395%，单个智能体单次转化最高收入达到 10 万元。 📈 平台总分发量上涨 16 倍，有分发的智能体数量增长 22 倍。

8、剁手党狂喜!AI试衣技术Fashion-VDM颠覆传统 网购衣服再也不怕踩雷了!

Fashion-VDM技术为网购者带来革命性的试衣体验，通过视频扩散模型实现动态试穿衣服，效果逼真。技术采用先进的分离式无分类器引导技术和渐进式时间训练策略，结合图像和视频数据进行联合训练，打破传统虚拟试衣软件的局限性。虽然存在一些细节和体型方面的限制，但随着技术发展，Fashion-VDM将进一步完善，改变网购体验。

【AiBase提要:】 👗 Fashion-VDM技术实现动态试穿衣服，效果逼真，超越传统虚拟试衣软件。 🔬 采用分离式无分类器引导技术和渐进式时间训练策略，结合图像和视频数据进行联合训练。 💡 Fashion-VDM在图像质量、视频流畅度和服装还原度方面取得压倒性胜利，颠覆网购体验。 详情链接:https://johannakarras.github.io/Fashion-VDM/

9、对标谷歌NotebookLM!语音生成模型PlayDialog:可生成对话播客、旁白

Play AI推出的PlayDialog beta版本是一款能生成对话式的播客音频的端到端AI语音模型，能够调控语调、情感和语速，实现更自然的语音合成。该模型经过数亿次真实对话的训练，表现优异，能够理解整段对话的上下文，影响语音生成效果，让互动更加自然和人性化。同时，Play AI还推出了PlayNote工具，可以将多种媒体文件转化为对话体验，支持API接口。

【AiBase提要:】 🌟 PlayDialog beta是新一代语音模型，模拟人类对话更自然。 🎤 PlayNote工具能快速将各种媒体文件转化为有声内容，支持API接口。 🚀 PlayDialog beta在盲测中表现出色，语音生成流畅性和情感表达获得高分。 详情链接:https://play.ai/playnote

10、微软推出人格模拟AI工具TinyTroupe 基于LLM生成逼真模拟行为

微软最近发布了TinyTroupe，一款基于大型语言模型（LLM）的人格模拟AI工具。它支持商业决策与市场研究，可广泛应用于广告评估、软件测试、数据训练和产品反馈等领域。微软欢迎社区反馈，以不断优化产品，推动企业创新。

【AiBase提要:】 🔹 TinyTroupe是基于LLM的人格模拟AI工具，支持商业决策与市场研究。 🔹 可应用于广告评估、软件测试、数据训练和产品反馈等多个领域。 🔹 微软欢迎社区反馈，以优化产品，推动企业创新。 详情链接:https://github.com/microsoft/TinyTroupe?continueFlag=851dbfac5e76da467e3106b5f1e45573

11、苹果即将推出壁挂式 AI 平板设备

苹果公司即将推出一款全新的壁挂式平板设备，旨在成为家庭智能控制中心，集成了 Siri 和视频通话功能。该产品将在明年 3 月推出，是苹果在智能家居领域的重要举措，展示了苹果在人工智能技术上的雄心和实力。【AiBase提要:】

✨ 苹果计划于明年 3 月推出一款新型壁挂式 AI 平板设备，旨在成为家庭智能控制中心。 🖥️ 新设备配有约 6 英寸的触控屏幕，支持 Siri 和 Apple Intelligence 语音控制。 🤖 该产品将与亚马逊和谷歌的智能家居设备竞争，并计划推出更高级的后续版本。

12、YouTube试水AI音乐重混功能，用指令词即可改编 30 秒热门配乐

YouTube近日推出了名为“Dream Track”的AI音乐重混功能，让创作者可以重新演绎授权歌曲，增强短视频的艺术表现。这一创新将为创作者们带来更多灵感，拓宽音乐创作的边界，为短视频音乐带来更多风格可能性。【AiBase提要:】

🎵 YouTube正在测试“Dream Track”功能，让创作者可以利用AI重塑授权歌曲的风格。 🎤 参与者可选择歌曲并输入指令生成 30 秒的独特配乐，增强短视频的艺术表现。 🎶 目前尚不清楚可重塑的歌曲范围，以及YouTube与哪些音乐厂牌合作。

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