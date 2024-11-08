小鹏P7+上市12分钟大定破10000台：起售价18.68万元

站长之家(ChinaZ.com) 11月8日 消息:昨日，小鹏汽车宣布，其全新纯电动轿车——小鹏P7+“AI智驾掀背轿跑”正式上市，新车推出三款车型，售价区间为18.68万元至21.88万元。其中，限定版Max车型定价21.88万元，限量500台，提供685-700公里续航能力和5.9秒的零百加速性能。超长续航Max车型售价19.88万元，续航能力为710-725公里，同样具备5.9秒的零百加速性能。长续航Max车型售价18.68万元，续航为602-615公里，零百加速时间为6.9秒。

据何小鹏公布数据，小鹏 P7+ 汽车上市12分钟大定就已突破1万台。

小鹏P7+提供新月银、云贝米、星云白、暗夜黑、星暮紫五款外观主题。车辆的长宽高分别为5056/1937/1512mm，轴距达到3000mm。限定版还特别提供星阙哑光灰车漆、Alcantara超细纤维包覆材料座椅、20英寸运动熏黑限定版轮毂和专属卡钳罩。

座舱配置方面，小鹏P7+配备8英寸后排娱乐场景屏及全新云感舒适座椅2.0，全系标配双通风、双加热、六大场景按摩，后排座椅支持10°靠背电动无极调节，调节角度为27°-37°。此外，车辆配备20个高保真HiFi音响，装载3个大师香氛以及二排小桌板。

小鹏P7+全系标配800V超级电驱系统，SiC功率模块最高效率达99.5%，搭载前双叉臂+后五连杆悬架，单电机版最大功率为180kW或230kW，百公里加速最快5.9秒，百公里制动距离35m。车辆提供60.7kWh和76.3kWh两种规格的电池包，对应的纯电续航为602km和710km，预计下个月经过OTA后分别提升至615km和725km。

智能化方面，小鹏P7+首发搭载AI天玑5.4.0，全量采用端到端大模型，变道成功率提升53%，绕行成功率提升155%。车辆内置AI鹰眼智驾方案，感知距离提升125%、识别速度提升40%，采用800万像素摄像头+HDR技术，不依赖高精地图、激光雷达，实现全系标配AI高阶智驾，配置上不区分Max和Pro。

（举报）