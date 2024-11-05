通用汽车超越福特成为美国第二大电动车制造商

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:通用汽车（GM）在2023年第三季度实现了重要突破，以32，000辆的电动车销量超越福特，跃居美国市场第二位。根据《凯利蓝皮书》数据，通用汽车的季度销量比福特多出约8，600辆。

通用汽车财务和销售传播执行总监詹姆斯·凯恩表示，自公司推出Ultium专用电动平台并与LG和三星SDI建立电池生产合资企业以来，销量呈现加速增长态势。目前，通用汽车在北美的累计电动车销量达37万辆，其中美国市场占30万辆。

然而，行业领导者特斯拉的地位仍然无可撼动，自2008年以来的总销量已突破500万辆。值得注意的是，福特发言人丹·巴博萨仍坚称福特是"仅次于特斯拉的美国第二大畅销电动汽车品牌"，强调通用汽车是通过多个品牌的销量总和才实现超越。

尽管取得进展，通用汽车已放弃此前设定的2025年年产100万辆电动车的目标，原因是生产问题、充电设施不足和高利率等因素影响了市场增长。公司预计在今年年底开始实现电动车业务盈利。

与此同时，福特也面临挑战，其Model e部门因支出超过收入而蒙受巨额损失。公司已暂停F-150Lightning生产至明年，并取消了原计划中的三排SUV项目，转而寄希望于硅谷臭鼬工厂团队开发的新一代平台。

这场电动车市场的"争二之战"反映出传统汽车制造商在电动化转型过程中面临的机遇与挑战，而市场对电动车的需求降温也迫使各大厂商不断调整其发展策略。

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