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苹果发布iOS 18.2 Beta 2：Siri支持付费升级ChatGPT Plus

2024-11-05 08:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:苹果公司在今日凌晨推出了iOS18.2Beta2版本，该版本对系统细节进行了修复和改进，并增强了Apple Intelligence功能。在这一更新中，SiriChatGPT集成部分现在明确区分了为免费用户提供的ChatGPT限制，并提供了升级到付费ChatGPT Plus计划的选项。用户可以免费体验ChatGPT，但免费服务仅限于使用最新ChatGPT-4o引擎的有限请求次数和创建DALL-E3图像的数量。

之后，服务将降级至更基础的ChatGPT版本，以降低OpenAI的运营成本。若用户需要不受限制的访问权限，则需订阅ChatGPT Plus，月费为19.99美元。

ChatGPT OpenAI 人工智能 (1)

iOS18.2Beta2还对系统设置进行了优化，引入了深色图标，使得在深色模式下界面更加统一，整体呈现黑色。此外，iPhone16系列新增了轻按锁定自动曝光和自动对焦设置的功能，用户可以通过设置中的相机控制选项来开启AE/AF锁定切换开关。

更新还包括了允许在与Mac共享iPhone热点连接时使用iPhone镜像的功能，此前通过个人热点连接的Mac无法使用iPhone镜像。对于欧盟地区的用户，iPadOS18.2现在要求在打开Safari浏览器时选择默认浏览器，苹果已经开放了这一功能，用户可以从选项列表中选择他们偏好的默认Web浏览器。

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