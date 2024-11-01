云存储巨头Dropbox 再次裁员 500 人，占比 20%

云存储服务提供商 Dropbox 近期宣布将裁员528人，约占其总员工数的20%。这是该公司在不到两年的时间里进行的第二次大规模裁员。

CEO 德鲁・休斯顿（Drew Houston）表示，这一决定是由于公司在某些业务领域过度投资或表现不佳，他对此表示深感歉意。

休斯顿在声明中提到:“作为 CEO，我对这一决定及其背后的原因承担全部责任，我对所有受到影响的人感到非常抱歉。” 他认为，这一消息对于所有员工而言都是非常困难且令人不快的。然而，他也重申了对离职员工为公司和客户所做贡献的感激之情。

此次裁员预计将给 Dropbox 带来约6300万到6800万美元的费用，员工将获得至少16周的薪水和2024年第四季度的股权归属权。此外，离职员工还可以保留个人使用的办公设备。

回顾去年，Dropbox 曾裁员16% 的员工，原因包括人工智能的影响以及市场的成熟。在那一年，尽管面临挑战，Dropbox 依然实现了盈利，并在与英伟达的合作下，积极开发其 Dash AI 搜索工具。

最新数据显示，Dropbox 的收入增长不到2%，总收入为6.345亿美元。尽管如此，公司在今年上半年却花费了5.4亿美元进行股票回购，以支撑股价，并表示截至6月30日，还有8.68亿美元可用于进一步回购股票。

划重点: 📉 Dropbox 宣布裁员528人，占员工总数的20%。 💰 CEO 承认责任，裁员费用预计在6300万到6800万美元之间。 📊 公司在今年上半年回购股票总额达到5.4亿美元。

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