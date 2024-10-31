Redmi K80全系入网：首批搭载骁龙8版 预计11月发布

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:近日，Redmi K80系列已获得入网许可，预计将于11月与消费者见面。此次入网的两款型号分别为24122RKC7C的标准版和24127RK2CC的Pro版。K80标准版支持90W有线闪充，而K80Pro则支持更高功率的120W有线闪充，显示出Redmi在充电技术上的持续进步。

作为Redmi品牌的最强旗舰，K80系列将首批搭载高通骁龙8至尊版处理器，该处理器采用了第二代高通Oryon CPU，并升级为台积电第二代3nm制程工艺。新处理器在性能上相较于第三代骁龙8有显著提升，Oryon CPU的单核性能和多核性能均提升了45%，同时能效也提高了44%，这将为用户带来更快的处理速度和更长的电池续航。

Redmi K80系列在屏幕上也进行了升级，采用全新的2K直屏，预计将由华星提供，电池容量至少为6000mAh，确保了用户在享受高分辨率显示的同时也能拥有持久的电量。

Redmi总经理卢伟冰表示，Redmi承担着极致性价比的使命，K80系列的推出正是对此承诺的兑现，为追求极致性能的用户提供了一个值得期待的选择。

Redmi总经理王腾强调，今年标志着Redmi的新十年，K80系列将在产品上进行全面升级，从性能旗舰进化到全能科技旗舰，同时仍将坚守极致性价比。

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