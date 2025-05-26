王腾换上REDMI K80版：新机预计6月发布

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:近日，REDMI总经理王腾更换了新手机，这一举动引发了外界诸多猜测。结合REDMI的产品发布节奏，其K80至尊版预计在6月亮相，由此推测王腾所换新机极有可能是REDMI性能最为强悍的旗舰机型——K80至尊版。

与K80Pro相比，K80至尊版在平台选择上有了重大转变，将搭载联发科最强处理器天玑9400，成为K80系列中唯一一款采用天玑平台的机型。

据了解，天玑9400采用了第二代全大核架构，其8核CPU配置相当豪华，包含1个主频高达3.73GHz的Cortex-X925超大核，以及3个Cortex-X4超大核和4个Cortex-A720大核。这样的架构设计，为手机性能的强劲输出提供了有力保障。

在AI处理能力方面，天玑9400集成了MediaTek第八代AI处理器NPU890，支持混合专家模型（MoE），具备更快的FP8推理速度，这使得手机在智能交互、图像识别等方面能够有更出色的表现。

图形处理能力上，天玑9400搭载了12核GPU Immortalis-G925。它结合了PC级的光线追踪技术以及天玑OMM追光引擎，在复杂材质如植被、头发、羽毛等的渲染中，能够实现细致入微的立体效果，为用户带来更逼真、更流畅的游戏画面体验。

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