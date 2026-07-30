首页 > 原创 > 关键词  > 正文

华为新旗舰平板 MatePad Pro 2026 定档 8 月 5 日

2026-07-30 09:09 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:华为在7月30日宣布，全新的旗舰平板电脑 MatePad Pro2026将于8月5日正式亮相。官方为这款产品定下的 slogan 是"Pro 级实力，让灵感，有声有色"，显示出华为对这条产品线的信心。

这款平板将与一众华为新品同台登场。除了此前已经预告的 MateBook Fold 非凡大师鸿蒙折叠电脑、MateBook Pro S 之外，MatePad Pro2026的加入让这场全场景发布会更具看点。

微信截图_20260730091100.png

结合此前来自数码博主的爆料，华为 MatePad Pro 系列将迎来一款新平板，搭载11.95英寸或12英寸的 OLED 屏幕，并配备66W 快充头。

核心配置方面，新机预计采用 T93系列旗舰芯片，支持北斗短报文卫星通讯，同时还会带来磁吸配件与星闪技术等亮点。值得一提的是，今年6月发布的 MatePad Pro Max 已经至高搭载麒麟 T93Pro 芯片，这也是华为平板产品线上首次公开旗舰芯片。

业内普遍认为，随着 MatePad Pro2026的加入，华为在高端平板市场的产品矩阵将更加完整，也为下半年移动办公与创作场景的竞争增添了新的变量。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为MatePad Pro官宣：大尺寸OLED搭配手写笔 鸿蒙生产力利器

    华为终端宣布，全新华为旗舰平板MatePad Pro将在8月5日14:30举办的尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会上正式亮相。作为华为在平板领域的重磅新品，MatePad Pro的发布备受关注。 据悉，华为MatePad Pro配备了一块12英寸OLED屏幕，搭载麒麟T93系列旗舰芯片，支持北斗短报文卫星通讯以及星闪技术，同时还兼容专业手写笔，在硬件配置上力求全面均衡。 此外，这款设备搭载全新鸿

    ​华为平板 ​MatePad ​Pro

  • 开售就卖光！红魔游戏平板5 PRO下一轮发售定档7月24日

    红魔游戏平板5 Pro于6月30日正式发布，此前多轮开售迅速售罄，大量玩家未能入手。 官方发布致歉声明称，由于整机搭载多款全新定制硬件，零部件量产难度超出预期，产能爬坡缓慢，只能分批次波段发售，预计8月中下旬供货情况才会明显改善。 红魔现已公布新一轮补货发售时间，新品将于7月24日上午10点在红魔商城、京东官方店铺同步上架，想要入手的用户可提前预约。

    ​红魔游戏平板 ​电竞平板新品 ​OLED超竞屏

  • 华为MateBook Pro S全球首发3D阶梯扇叶：鸿蒙轻薄本稳定功耗20W

    华为在今日召开的鸿蒙电脑技术沟通会上，正式公布了新款旗舰笔记本MateBook Pro S的核心性能指标与散热技术方案。 该机型搭载了全新的麒麟XE90高能效PC处理器，并通过业界首创的四层全域散热体系”，在极轻薄的机身内实现了20W的持续稳定性能释放。 麒麟XE90作为本次升级的核心，在底层架构上较麒麟X90实现了全方位进化，官方数据显示，其单核性能提升了23%，能够显著缩�

    ​麒麟XE90 ​散热系统 ​AI性能

  • 6000元档轻薄本怎么选？华硕无畏Pro14 2026深度解析：新学期闭眼入

    华硕无畏Pro14 2026定位5000-6000元学生与移动办公市场，14英寸1.39kg轻薄本搭载锐龙AI 9 H 465处理器和Radeon 880M核显，实现80W性能释放。配备2.8K 120Hz OLED高亮屏，覆盖100% P3色域，色准ΔE<1。内置80Wh大电池、32GB+1TB存储和双M.2插槽，接口丰富。端云结合AI助手提供问答、绘图、文档总结等功能，兼顾学习、创作与便携体验。同系列还有16英寸2.5K 165Hz OLED大屏版可选。

    ​华硕无畏Pro14 ​2026 ​锐龙AI

  • 华为最强平板！MatePad Pro Max小尺寸版即将登场

    华为代号“Dali”的新平板即将发布，整体看齐MatePad Pro Max，但尺寸更小，约10英寸，类似iPad Pro双尺寸策略。预计参数与Max版一致，参考其采用云隼架构，厚4.7mm重499g，配备13.2英寸3K柔性OLED屏，支持144Hz高刷；搭载麒麟T93 Pro无基带版芯片，性能提升45%，预装鸿蒙6，内置10400mAh电池及66W快充。

    ​华为新平板 ​MatePad ​Pro

  • 2026银发学习：iPad让退休生活更充实

    苹果iPad是退休族学习新技能、看世界、联系家人的理想工具。11英寸大屏清晰，系统内置辅助功能可放大字体，集视频通话、在线课程、书法练字等于一体。基础款iPad（Wi-Fi版128GB）起售价2999元，A16芯片支持全天续航。通过兴趣教学、认知训练及Siri语音助手，长辈可轻松学习。家人可通过简化主屏、放大字体等设置帮助其快速入门。

  • 华为小艺挑战硬核物理奥赛，高分超出IPhO 2026理论金牌线！

    在第56届IPhO上，华为小艺与400余名顶尖中学生同台，以28.6分（满分30）大幅超金牌线，成为首个成功参赛的生成式AI，被评“历史性里程碑”。其凭借多模态视觉、逻辑纠错与精准符号计算，完成复杂物理推导。技术将融入核心能力，赋能教育等场景，展现Agentic系统解决复杂任务潜力。

    ​物理奥赛 ​AI突破 ​华为小艺

  • 华为nova 16 SE外观首曝：全新渐变设计 致敬Pura 90 Pro Max

    博主超维界曝光了华为nova 16 SE的外观谍照。该机采用横向大矩阵模组设计，镜头排列方式与iPhone 17 Pro相似，后盖下方印有华为和nova的品牌Logo。 配色方面，nova 16 SE除了经典的黑色和白色之外，还带来了全新的渐变色设计，致敬华为年度旗舰Pura 90 Pro Max。 据悉，今年上半年发布的华为Pura 90 Pro Max主打橘子海配色，采用独特的橙蓝双色渐变设计，旨在还原日落时分海天一色的�

    ​华为nova ​16 ​SE

  • 户外优选！Veepai维拍物联KG2-DM 4G AOV超级黑光球机全天候值守！

    维拍物联推出KG2-DM200W+单目4G AOV黑光球机，针对户外无网无电无光痛点，搭载无光全彩夜视、50米AI人车识别、15米远距拾音、一体式双4G贴片卡和弱光太阳能续电等技术，实现低功耗长续航稳定监控。覆盖乡村庭院、农场、海外弱网等场景，配套多语言管理端及OEM/ODM定制，以全栈自研打造硬件+流量双重盈利模式。

    ​无光全彩夜视 ​AOV低功耗技术 ​4G双卡组网

  • 小米平板8S Pro配置浮现：也要搭载自研3nm玄戒O3处理器！

    除了此前已经曝光的旗舰折叠屏MIX Fold 5之外，小米还有多款后续发布的消费电子设备，都有望搭载自家最新研发的3nm玄戒O3处理器，其中就包括小米平板8S Pro。 近日数码圈传出的上游爆料信息显示，小米平板8S Pro的硬件配置已经基本敲定，正面配备一块12.5英寸的3.2K分辨率LCD显示面板，前置搭载一枚3200万像素的高清自拍摄像头，完全能满足用户日常视频通话、线上会议的高清

    ​小米平板8S ​Pro ​玄戒O3处理器

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM