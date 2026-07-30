华为新旗舰平板 MatePad Pro 2026 定档 8 月 5 日

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:华为在7月30日宣布，全新的旗舰平板电脑 MatePad Pro2026将于8月5日正式亮相。官方为这款产品定下的 slogan 是"Pro 级实力，让灵感，有声有色"，显示出华为对这条产品线的信心。

这款平板将与一众华为新品同台登场。除了此前已经预告的 MateBook Fold 非凡大师鸿蒙折叠电脑、MateBook Pro S 之外，MatePad Pro2026的加入让这场全场景发布会更具看点。

结合此前来自数码博主的爆料，华为 MatePad Pro 系列将迎来一款新平板，搭载11.95英寸或12英寸的 OLED 屏幕，并配备66W 快充头。

核心配置方面，新机预计采用 T93系列旗舰芯片，支持北斗短报文卫星通讯，同时还会带来磁吸配件与星闪技术等亮点。值得一提的是，今年6月发布的 MatePad Pro Max 已经至高搭载麒麟 T93Pro 芯片，这也是华为平板产品线上首次公开旗舰芯片。

业内普遍认为，随着 MatePad Pro2026的加入，华为在高端平板市场的产品矩阵将更加完整，也为下半年移动办公与创作场景的竞争增添了新的变量。

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