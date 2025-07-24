微信视频号：开展直播团播低俗内容专项治理行动

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:微信视频创作安全中心公众号发布公告，宣布开展针对微信视频号直播团播低俗内容的专项治理行动。

公告指出，平台在近期巡查中发现，部分团播存在不同程度的低俗违规行为，具体表现为引人联想的低俗玩法、着装暴露、刻意做出不雅动作等。这些行为不仅违反了平台规定，也损害了直播行业的健康形象。

为整治这一乱象，微信视频号平台依据规则，对存在违规行为的团播账号视情节轻重分别予以相应处罚。处罚手段包括提醒教育、减少推荐、中断直播、禁播、清空或扣除信用分，情节严重者将面临永久封禁账号的严厉处罚。

公告还详细列举了近期典型的违规案例，以警示广大主播。其中包括严禁在游戏互动和多人表演中出现低俗、性暗示或人格侮辱的动作，如涉及敏感部位的表演、模拟性爱相关动作等;严禁通过特殊拍摄视角刻意凸显敏感部位，如仰拍、俯拍、特写等;严禁穿着过分暴露或存在走光风险的服饰，如女仆装、衣领过低、撕裂或破洞丝袜等;以及严禁在可能存在安全隐患或影响公共秩序的空间进行直播，如拥挤杂乱的场地、光线过于昏暗的区域等。

微信视频号平台表示，将坚决打击团播中的低俗违规行为，维护健康、积极的直播环境。同时，也呼吁广大主播自觉遵守平台规定，共同营造良好的直播氛围。

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