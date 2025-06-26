小米15 Ultra限量定制色公布：共3款

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:近日，小米官方正式公布了小米15Ultra的限量定制色版本。此次推出的限量定制色采用了徕卡经典相机拼色方案，整体风格轻奢时尚，为消费者带来了全新的视觉体验。

据悉，限量定制色共有3款可选，分别是蓝色、紫色和卡其色。与此同时，官方还精心打造了与之对应的3款不同配色的时尚摄影套装。与之前的专业摄影套装相比，新款时尚摄影套装更加轻便，重量仅为42g，并且与保护壳设计为一体。

这款时尚摄影套装功能实用，配备有两段式快门按键以及独立的录像键，方便用户快速捕捉精彩瞬间。不过，相比之前的专业摄影套装，它少了波轮、变焦旋钮等部件。此外，套装两侧都设有绳孔，用户可以连接同配色的挂绳，既实用又增添了时尚感。

自发布以来，小米15Ultra在全球手机行业中始终保持着强劲的竞争力，尤其在影像方面表现卓越。它配备了一英寸主摄和2亿像素潜望长焦，徕卡四摄系统更是涵盖了14mm超广镜头、23mm主摄镜头、70mm中长焦镜头和100mm超长焦镜头。

其中，主摄采用索尼LYT900传感器，拥有1英寸超大底，支持双原生ISO Fusion Max技术，动态范围高达单帧15EV，是小米史上进光量最大的主摄镜头。而100mm超长焦镜头则采用三星HP9传感器，尺寸为1/1.4英寸，达到主摄级水平，搭配/2.6超大光圈，结合传感器原生的高像素能力，可实现高达400mm的无损变焦，等效28倍无损变焦范围，为用户带来出色的远摄体验。

在核心配置方面，小米15Ultra同样表现出色。它采用2K全等深四微曲屏幕，显示效果细腻清晰;搭载高通骁龙8至尊版移动平台，性能强劲;内置6000mAh超大电池，支持90W有线闪充和80W无线闪充，续航和充电速度都得到了有力保障。此次限量定制色的推出，无疑将为小米15Ultra增添更多魅力，吸引更多消费者的关注。

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