雷军：小米YU7累计道路实测里程已达649万公里

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:小米集团创始人雷军对外公布了小米YU7的实测情况。自2024年初启动测试以来，在长达539天的测试周期里，小米工程师们驾驶着YU7测试车穿梭于全国各地，累计道路实测里程已达649万公里，足迹遍布全国296个城市。

在测试过程中，小米YU7经历了极端环境的重重考验。它曾在高达53摄氏度的吐鲁番接受高温炙烤，也在零下41摄氏度的黑河直面严寒挑战，更在海拔5380米的西藏阿里地区展现其适应高海拔环境的能力。

小米YU7定位为纯电动中大型SUV，车身尺寸方面，长宽高分别为4999mm、1996mm、1600mm，轴距达到3000mm，为车内乘客提供了宽敞舒适的乘坐空间。

外观上，小米YU7沿用了家族式设计语言。前脸配备独具特色的“水滴大灯”，搭配镂空式设计，极具辨识度。车身侧面采用低风阻设计，电动内翻门把手和10组贯穿式风道不仅提升了车辆的科技感，还优化了空气动力学性能。车尾部分，“光环尾灯”与激光雷达的组合，再加上可选装的275mm后宽胎，进一步增强了车辆的视觉冲击力和行驶稳定性。

内饰方面，小米YU7同样表现出色。家族式方向盘搭配16.1寸3K中控大屏，营造出浓厚的科技氛围。其搭载的小米天际屏全景显示技术，通过三块MiniLED屏幕将信息反射到前风挡下黑区，实现了1.1m超宽全景显示，为驾驶者带来全新的视觉体验。此外，前排零重力座椅支持123度躺平和10点式按摩功能，后排靠背也支持135度电动调节，为乘客提供了极致的舒适享受。

在辅助驾驶领域，小米YU7全系标配英伟达ThorU芯片，算力高达700TOPS，并配备了4D毫米波雷达，有效提升了车辆在雨雾等恶劣天气条件下的行车安全。

动力性能上，小米YU7三种版本均搭载V6sPlus电机。其中，双电机高性能四驱版表现尤为突出，最大马力达到690匹，峰值功率为508kW，零百加速仅需3.23秒，展现出强劲的动力输出。

续航方面，小米YU7也表现出色。标准版配备96.3度电池包，CLTC续航里程可达835km;四驱版和高性能四驱版则搭载101.7度电池，续航里程分别为770km和760km。而且，该车具备快速补能能力，15分钟最快可补能620km，有效缓解了用户的续航焦虑。

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