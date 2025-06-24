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AI日报：即梦灰测图片3.1模型；ElevenLabs推出AI语音助理11ai；百度发布多智能体协同AI IDE

2025-06-24 16:39 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、细节控!即梦灰测图片3.1模型 电影感增强，风格化艺术感更强

即梦灰测的图片3.1模型，相比3.0版本，3.1模型在生成图片时表现出更强的电影感和故事感，场景更加丰富。对于艺术类提示词的响应效果也更好，比如在生成小女孩特写照片时，3.1模型的皮肤细节和环境氛围都更出色。此外，3.1模型在风格化艺术感上也有显著提升，能够更准确地识别和表达特定的视觉特征。然而，对于需要高度一致性的用户来说，3.0模型可能仍然更合适。目前3.1模型还在灰测中，预计很快会全量上线。

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【AiBase提要:】

🎭3.1模型在艺术风格化上表现更精准，视觉特征更明确。

🖼️3.1模型生成的图片细节更真实，如皮肤、毛发和材质纹理。

🎬3.1模型增强了电影感和故事感，场景更丰富。

2、ElevenLabs隆重推出AI语音助理11ai:语音优先并支持集成MCP

ElevenLabs推出的11ai，它以语音优先的设计理念，结合强大的多语言支持和MCP协议，为用户提供了高度个性化的生产力工具。

【AiBase提要:】

🗣️11ai以语音交互为核心，支持超过5000种声音和自定义专属语音。

🔄 支持MCP多通道协议，可集成多种工具实现高度个性化工作流。

🌐 支持70多种语言，具备自动检测功能，适合全球市场应用。

3、文心快码发布多模态、多智能体协同AI IDE“Comate AI IDE”

文心快码发布Comate AI IDE，这是一款多模态、多智能体协同的AI开发工具，能够显著提高开发效率和编程体验。

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【AiBase提要:】

🧠 AI辅助编码全流程，提升开发效率。

🌐 多智能体协同，支持自定义任务。

🎨 设计稿一键转代码，增强前端开发体验。

详情链接:https://comate.baidu.com/zh/download

4、苹果利用 “归一化流” 技术推出创新 AI 生图模型

苹果公司最新发布的论文，他们采用了归一化流技术来开发AI生图模型，这与传统扩散模型不同。TarFlow和STARFlow模型在图像生成方面有显著改进，特别是在处理文本提示时更加灵活高效。

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【AiBase提要:】

🖼️ TarFlow 模型通过拆分图像块生成，避免了压缩造成的质量损失。

🚀 STARFlow 在潜空间工作，并支持调用现有语言模型优化文本提示处理。

🌟 苹果采用 “归一化流” 技术开发新的 AI 生图模型，区别于传统的扩散模型。

5、Grok Web即将推出“文件”选项卡，整合多类型文件管理

Grok Web即将推出的‘文件’选项卡，它将为用户提供一站式文件管理体验，整合图像、电子表格、文本和代码等多种文件类型，显著提升工作效率与便捷性。这一功能将简化文件管理流程，为专业人士和开发者提供直观的体验。

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【AiBase提要:】

🖼️整合多种文件类型，提升工作效率。

💻提供统一界面，便于浏览、创建和编辑文件。

🚀增强功能性，满足多样化工作需求。

6、从文本生成到指令编辑 OmniGen2重塑开源多模态模型应用场景

VectorSpaceLab在Hugging Face平台开源全能多模态模型OmniGen2的创新举措。这款模型通过双组件架构和强大的视觉处理能力，为研究者和开发者提供了高效的可控生成式AI基础工具，展示了其在视觉理解、文本生成图像、指令引导图像编辑和上下文生成四大核心场景中的领先性能。

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【AiBase提要:】

🧠 双组件架构结合视觉语言模型和扩散模型，实现高效可控生成式AI。

🎨 文本生成图像功能支持高保真、符合美学标准的图像生成。

🖼️ 指令引导图像编辑性能达到开源模型前沿水平，可完成复杂修改任务。

详情链接:https://huggingface.co/OmniGen2/OmniGen2

7、ScholAI重磅来袭!基于MCP的智能学术神器，革新论文研究新体验

ScholAI这款智能学术研究工具，它集成了论文查找、分析、管理、CCF排名查询及语义查询分析等功能，为研究人员提供了高效、智能的解决方案。其多源论文搜索和语义查询功能让我印象深刻，极大地提升了我的研究效率。

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【AiBase提要:】

📚 多源论文搜索:支持从arXiv、专业会议及期刊等多个权威学术平台检索论文，覆盖计算机科学、生物医学等多个学科领域。

📊 自动获取CCF排名:内置CCF排名查询功能，用户可快速了解目标期刊或会议的学术影响力，助力投稿决策。

🧠 语义查询分析:通过自然语言处理技术，理解用户研究兴趣，精准匹配相关论文，提升检索效率。

详情链接:https://github.com/oDaiSuno/ScholAI

8、告别代码恐惧症!豆包推出可视化AI编程，拖拽即可创建网页应用

豆包推出的可视化AI编程功能，它让编程变得更加简单和直观，即使是没有任何编程经验的人也能轻松创建网页应用。这种创新不仅降低了编程门槛，还为更多人提供了使用AI辅助开发的机会。

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【AiBase提要:】

🧩 豆包推出可视化AI编程功能，用户可直接在预览界面编辑网页应用。

⚙️ 该功能降低了编程门槛，使非技术背景用户也能快速搭建网页应用。

🚀 豆包的AI编程功能已支持多文件上传、GitHub仓库引入等专业功能。

9、饿了么推出智能AI助手 “小饿”，骑手工作更轻松

饿了么推出的AI助手“小饿”确实为骑手们带来了极大的便利。它不仅简化了工作流程，还提升了配送的安全性和效率。通过语音控制和智能分析，骑手们能够更专注于配送任务，而无需担心繁琐的操作。此外，“带教师傅”功能也为新手骑手提供了很好的支持，帮助他们更快适应工作。

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【AiBase提要:】

🤖 通过语音唤醒“小饿”，骑手可轻松完成接单、确认到店等操作。

🌤️ 实时分析骑手位置和订单状态，主动推送天气预警和路线封路提示。

📈 根据历史数据和订单热力图，提供收入预估和优化接单策略的建议。

10、张雪峰直言:AI 能取代我最好!教育博主对未来充满信心

张雪峰在直播中表达了对AI发展的乐观态度，认为AI可以取代部分工作，但教育工作者仍需与考生和家长沟通，以更好地利用AI工具。

【AiBase提要:】

🧠 张雪峰表示:“能被取代 最好 !” 反映出他对 AI 的乐观态度。

🚀 AI 在高考志愿填报中取得了显著进展，但仍面临挑战。

🤝 教育工作者需与考生和家长加强沟通，帮助他们更好地运用 AI 工具。

11、微软重磅发布设备端小模型 Mu:3.3 亿参数小模型 Windows11 设置 AI 助手的智能引擎

微软推出 Mu 语言模型，为 Windows11 设置应用提供智能 AI 代理，实现自然语言交互，提升用户体验。

【AiBase 提要:】

✨ Mu 模型拥有 3.3 亿参数，专为简化 Windows 设置设计。

⚡ 高效本地处理，响应速度快，降低隐私风险。

🚀 未来将支持更多硬件平台，扩展用户群体。

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