雷军否认小米YU7是拉高版SU7 预计YU7和SU7会一样火爆

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:今日，小米科技创始人雷军通过微博回应了网友关于小米YU7的两个最为关心的问题。

针对“此次YU7上市，相比去年SU7，把握是不是大了很多”这一问题，雷军表示，此次小米对YU7的信心确实更足了。上个月YU7技术发布之后，用户的热情远超预期，YU7的用户留资量达到了SU7同期的3倍。基于这样的市场反馈，雷军预计YU7会和SU7一样火爆。

而对于“小米YU7是不是就是一款拉高版SU7”的疑问，雷军给出了明确答复:不是。他解释道，虽然YU7和SU7都基于小米Modena平台开发，但YU7项目有90%的零部件都进行了重新开发。在驾驶风格上，YU7在运动风格的基础上偏向舒适，与SU7有着不同的风格特点。雷军表示，消费者试驾后就能明显感受到两者的差异。

此前，在谈及小米YU7是否有机会超过Model Y在国内的销量时，雷军坦言，Model Y是行业公认的“史诗级神作”，连续多年全球销冠，击败了一轮又一轮的挑战者，实力非常强劲。不过，小米依然为YU7制定了颇具挑战性的目标——继续挑战Model Y。雷军强调，就产品力而言，他对YU7特别有信心，至于销量，则要看发布后市场的反馈和消费者的感觉。

据悉，小米YU7将于6月26日（本周四）正式发布，届时消费者将能更全面地了解这款新车。雷军的此次回应，也让网友们对小米YU7的发布更加期待。

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