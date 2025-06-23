AI日报：月之暗面自主智能体Kimi-Researcher；MiniMax推音色设计功能；Jaaz发布Lovart AI本地化替代品

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1:月之暗面发布首款自主智能体 Kimi-Researcher

月之暗面推出Kimi-Researcher，多轮搜索与推理能力强，在HLE测试中超越谷歌和OpenAI同类产品。

【AiBase提要:】 🌐 Kimi-Researcher基于k-系列模型，通过端到端强化学习训练。 📈 在HLE测试中Pass@1得分率26.9%，Pass@4准确率40.17%。 🔗 未来将开源基础预训练模型，助力AI社区发展。

2:MiniMax推出Voice Design音色设计功能，任意组合语言 、口音、音色

MiniMax推出Voice Design功能，用户可通过自然语言描述生成个性化语音，支持多种语言、口音和音色组合。

【AiBase提要:】 🎤 用户可自由选择语言、口音和音色，实现全自定义组合。 🌐 与Speech-02模型结合，满足特定场景下的细分需求。 🔗 降低了语音合成领域的音色匹配难度。 国内版:minimaxi.com/audio 海外版:minimax.io/audio

3:火山引擎上线"AI 智能推荐域名"功能

火山引擎上线AI智能域名推荐功能，依托方舟大模型平台，帮助企业快速找到符合品牌需求的热门域名。

【AiBase提要:】 🌐 用户输入关键词，AI生成关联性强、富有创意的域名。 📈 结合词语联想和市场趋势分析，提供多样化选择。 🔗 联动豆包AI助手，进一步简化域名注册流程。 体验地址:https://www.volcengine.com/product/domain-service

4:Anthropic未放弃Claude Code，强化VSCode集成引发热议!

Anthropic推出Claude Code for VSCode插件，优化开发者编码体验，强化在AI编码领域的战略布局。

【AiBase提要:】 💻 插件支持代码编辑、测试和Git工作流管理。 🔗 支持远程MCP服务器，扩展工具链覆盖范围。 📈 活跃用户群增长160%，显示强劲发展势头。

5:Google Gemini2.5Flash-Lite炸裂登场!点击瞬间生成UI，未来交互从此不同!

内容总结:Google推出Gemini2.5Flash-Lite模型，具备实时生成交互界面的能力，预示未来交互操作系统雏形。

【AiBase提要:】 📱 实时生成UI界面，响应用户需求。 🌐 支持多模态输入，内置可控思考预算功能。 🔗 在多个领域展现潜力，适合高吞吐量场景。

6:苹果欲以300亿美元收购 AI 新星 Perplexity，意图扭转搜索市场局势!

内容总结:苹果考虑以300亿美元收购AI初创公司Perplexity，旨在提升Siri和Safari服务，增强搜索市场竞争力。

【AiBase提要:】 🍎 苹果历史上最大规模并购计划。 🌐 Perplexity专注于对话式网络搜索平台。 📈 收购将填补苹果在AI搜索领域的空白。

7:月之暗面开源 Kimi-2506:多模态智能体，视觉理解能力重大升级

月之暗面开源Kimi-2506多模态模型，视觉理解能力显著增强，支持更高分辨率图像处理。

【AiBase提要:】 🌐 Kimi-2506在多模态推理和视觉理解方面表现出色。 📈 支持单张图像总像素达320万。 🔗 模型在多个应用领域展现强大功能。

8:Firecrawl即将推出Fireplexity，打造开源Perplexity克隆版

Firecrawl将推出开源AI问答引擎Fireplexity，依托其强大的网页抓取功能，为开发者提供低成本替代方案。

【AiBase提要:】 🌐 Fireplexity核心功能与Perplexity类似，支持定制。 📈 依托Firecrawl的网页抓取和处理能力。 🔗 开源特性有望吸引更多开发者参与AI搜索生态建设。

9:智能机器人公司银河通用获宁德时代领投超10亿元融资

银河通用完成超10亿元融资，由宁德时代领投，其首款具身大模型机器人Galbot G1已推出并实现应用。

【AiBase提要:】 🤖 银河通用是具身智能领域的佼佼者。 🌐 首款具身机器人Galbot G1侧重上肢操作能力。 📈 通过仿真数据驱动模型研发，未来有望与宁德时代形成战略协同。

10:字节发布了DreamActor-H1视频生成系统，只需输入商品和角色即可生成带货视频

字节跳动发布DreamActor-H1视频生成系统，采用扩散变换器技术，解决视频生成中真实性和自然性问题。

【AiBase提要:】 🌐 输入商品和角色照片，自动生成带货视频。 📈 采用成对人机交互参考信息和掩蔽交叉注意力机制。 🔗 在保持人和产品身份完整性方面优于现有技术。

11:Google Gemma 团队发布 Magenta RealTime:开源实时音乐生成模型

Google Gemma 团队推出 Magenta RealTime，一个开源 AI 音乐生成模型，专注于实时创作，助力音乐创作者和开发者。

【AiBase 提要:】 🎶 Magenta RealTime 基于 Transformer 架构，参数规模为8亿，适合快速音乐生成。 💡 该模型支持文本提示，实时调整音乐风格与情感，提升创作灵活性。 🌐 开源项目允许开发者自由使用，降低了音乐创作的门槛。 产品链接:https://huggingface.co/google/magenta-realtime

12:开源 AI 设计工具 Jaaz 发布 Lovart AI 的本地化替代品

一款名为 Jaaz 的开源 AI 设计工具利用先进 AI 技术，支持本地运行，为设计师提供灵活高效的创作体验。

【AiBase 提要:】 🌟 Jaaz 是 Lovart AI 的开源替代品，支持本地部署。 🎨 提供聊天式交互，简化设计流程。 ⚙️ 兼容多种图像生成模型，具高兼容性。 Jaaz 项目地址:https://github.com/11cafe/jaaz

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