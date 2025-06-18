vivo X Fold5折叠屏手机6月25日发布 多项升级引关注

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:近日，vivo官方宣布全新折叠屏手机X Fold5将于6月25日正式发布，新机宣传语为“更轻了，更强了”，引发了众多消费者的关注。

今日，数码博主“数码闲聊站”透露了该机的部分参数信息。相较于前代产品，X Fold5在轻薄度上有了显著提升，大杯版本轻薄了约20g/2mm，重量约为216g，厚度约为9.2mm，堪称史上最轻的大折叠屏手机。

在电池续航方面，vivo X Fold5表现出色。它将搭载6000mAh蓝海大电池，成为目前折叠屏手机中电池容量最大的机型。同时，该机支持80W有线快充和40W无线充电，能够满足用户在不同场景下的充电需求。

值得一提的是，vivo X Fold5还是全球首款三防折叠屏手机，具备行业唯一的IPX8（3米深水）、IPX9(高温高压)、IPX9(水下折叠)三大防水能力，并且支持IP5X防尘，大大提升了手机在复杂环境下的使用可靠性。

核心配置上，vivo X Fold5搭载了高通骁龙8Gen3处理器，性能强劲。其后置蔡司三摄系统由5000万像素IMX921主摄、5000万像素超广角镜头和5000万像素IMX882潜望长焦镜头组成，其中长焦镜头支持3倍光学变焦，能够为用户带来出色的拍照体验。

此外，在用户体验方面，vivo X Fold5也有创新突破。它是安卓史上第一款能连接Apple Watch的手机，并且支持同步健康数据。同时，该机首次在安卓手机上实现iCloud云端直连，彻底打通兼容苹果生态，为多设备用户提供了更加便捷的使用体验。

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