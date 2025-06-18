首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo X Fold5折叠屏手机6月25日发布 多项升级引关注

2025-06-18 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:近日，vivo官方宣布全新折叠屏手机X Fold5将于6月25日正式发布，新机宣传语为“更轻了，更强了”，引发了众多消费者的关注。

今日，数码博主“数码闲聊站”透露了该机的部分参数信息。相较于前代产品，X Fold5在轻薄度上有了显著提升，大杯版本轻薄了约20g/2mm，重量约为216g，厚度约为9.2mm，堪称史上最轻的大折叠屏手机

vivo X Fold5 重约 216 克 史上最轻大折叠 电池行业最大

电池续航方面，vivo X Fold5表现出色。它将搭载6000mAh蓝海大电池，成为目前折叠屏手机中电池容量最大的机型。同时，该机支持80W有线快充和40W无线充电，能够满足用户在不同场景下的充电需求。

值得一提的是，vivo X Fold5还是全球首款三防折叠屏手机，具备行业唯一的IPX8（3米深水）、IPX9(高温高压)、IPX9(水下折叠)三大防水能力，并且支持IP5X防尘，大大提升了手机在复杂环境下的使用可靠性。

核心配置上，vivo X Fold5搭载了高通骁龙8Gen3处理器，性能强劲。其后置蔡司三摄系统由5000万像素IMX921主摄、5000万像素超广角镜头和5000万像素IMX882潜望长焦镜头组成，其中长焦镜头支持3倍光学变焦，能够为用户带来出色的拍照体验。

此外，在用户体验方面，vivo X Fold5也有创新突破。它是安卓史上第一款能连接Apple Watch的手机，并且支持同步健康数据。同时，该机首次在安卓手机上实现iCloud云端直连，彻底打通兼容苹果生态，为多设备用户提供了更加便捷的使用体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • vivo X Fold5定档6月25日发布：全球首款轻薄三防折叠屏

    今日，据vivo快手官方旗舰店显示，vivo X Fold5将于6月25日19:00正式发布。 vivo X Fold5不仅是全球最轻折叠屏，还是全球首款三防折叠屏。 据了解，vivo X Fold5是行业唯一拥有IPX8 (3米深水)IPX9 (高温高压) IPX9(水下折叠) 三大防水能力的折叠屏。 同时也是行业首个IP5X防尘折叠屏，整机灰尘防护拉满。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • vivo X Fold 5大折叠官宣6月25日发布

    今日，vivo官方微博正式宣布，将于6月25日举办新品发布会。此次发布会，vivo将带来两款备受关注的新品——折叠屏旗舰vivo X Fold5以及半入耳降噪耳机vivo TWS Air3Pro。 而作为此次发布会的重头戏之一，vivo X Fold5折叠屏手机备受瞩目。其宣传语为“更轻了，更强了”，预示着这款新机将在轻薄与性能方面实现新的突破。据悉，vivo X Fold5将打破此前X Fold3保持的219g全球最轻大折叠手�

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 全球最轻大折叠！vivo X Fold5最快6月发布

    今日，数码博主数码闲聊站”透露，vivo X Fold5暂定本月登场，新机搭载第三代骁龙8芯片，支持90W有线充无线充电，配备索尼IMX882潜望镜头。 据悉，2024年3月发布的vivo X Fold3重量仅219克，是业内最轻大折叠屏手机，vivo X Fold5有望打破这一全球最轻纪录。 今年5月，vivo一款型号为V2507A的新机通过国内3C认证，有博主称该机为vivo X Fold5。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 蓝厂最轻薄大折叠！vivo X Fold5入网

    vivo X Fold5通过3C认证，型号为V2507A，该机将在本月正式发布。 据爆料，vivo X Flod5搭载高通骁龙 8 Gen3处理器，配备6.53英寸外屏 8.03英寸内屏，电池是6000mAh，支持90W有线 30W无线充。 这款折叠屏主打轻薄设计，预计会刷新蓝厂折叠屏的轻薄纪录，当前在售的vivo X Fold3的折叠态厚度是10.2mm，重量是219g。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 史上最轻大折叠！vivo X Fold5真机出炉：三款配色 一眼心动

    vivo宣布将于6月25日发布X Fold5折叠屏手机，推出青松、明白、锖度三款配色。该机采用环形镜头设计，机身重量不足219克，成为行业最轻大折叠屏手机。在保持轻薄的同时，X Fold5影像性能未缩水，搭载潜望长焦镜头，单边厚度仅4.Xmm。新机还兼容苹果生态设备，支持与AirPods互联，连接时可显示专属动画，并能在手机端直接操作AirPods。此外，X Fold5还支持vivo空间音频和耳机查找功能。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • vivo X Fold5官宣：史上最轻大折叠 比iPhone更轻

    vivo产品经理韩伯啸宣布，vivo X Fold5将在本月正式发布，这将是史上最轻的大折叠屏。 根据官方公布的预热视频，将vivo X Fold5和vivo X Fold3放在天平上，放在右盘的vivo X Fold3迅速下沉，表明X Fold5的重量更轻。 韩伯啸介绍，去年3月，vivo X Fold3凭借219g全球最轻的重量成为了2024年爆款大折叠，如今打破X Fold3全球最轻纪录的vivo X Fold5来了，除此之外，X Fold5的品质也将全面升级，还将

    ​vivo ​X ​Fold5

  • vivo X Fold5真机照出炉：折叠态厚度接近iPhone 16 Pro Max

    今天上午，vivo产品经理韩伯啸晒出了vivo X Fold5的真机照。 韩伯啸介绍，vivo X Fold5将超越X Fold3，成为全球最轻以及首款三防大折叠，但是好的手感肯定是要既轻”又薄”。 X Fold5这次能薄”到什么程度呢？我们拍了2张对比图，大家感受一下，X Fold5的机身厚度和主流标杆直板旗舰iPhone 16 Pro Max非常接近，轻薄兼备。 已知iPhone 16 Pro Max厚度是8.25mm，从曝光的真机照来看，vivo X Fold

    ​vivo ​X ​Fold5

  • vivo X Fold5首发第二代半固态电池技术：首次实现-30°C正常供电

    vivo产品经理韩伯啸介绍，去年，vivo X Fold3首发蓝海半固态电池技术，成为首款支持在-20℃极寒环境下正常运行的折叠屏。 今年，我们对X Fold5做了类似的测试，新一代X Fold5不仅防尘防水做到天花板，还带来了更强的第三防”，即使长时间的放在-20C的环境里，也能确保所有功能全部正常运行。 不仅如此，X Fold5首发第二代半固态电池技术，在前代的基础上，我们将固态电解质�

    ​vivo ​X ​Fold5

  • vivo X Fold5展开仅4.Xmm厚：配备6000mAh大电池

    除了轻薄与高性能，vivo X Fold5在防护能力上也表现出色。它是全球首款三防折叠屏手机，也是行业唯一拥有IPX8（3米深水）、IPX9(高温高压)、IPX9(水下折叠)三大防水能力的折叠屏机型。此外，它还是行业首个达到IP5X防尘标准的折叠屏手机，整机灰尘防护能力拉满，让用户使用更加安心。 在系统体验方面，vivo X Fold5实现了重大突破，它是安卓史上第一款能够连接Apple Watch的手机�

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 安卓史上第一次！vivo X Fold5能连接Apple Watch了

    vivo产品经理韩伯啸介绍，vivo X Fold5成为安卓史上第一款能连接Apple Watch的手机。 韩伯啸表示，去年vivo X Fold3开卖，有个铁杆果粉兄弟一激动就把iPhone换了，回家才想起他那块七千多的Apple Watch Ultra手表连不上，这不是个例，在此之前，整个安卓阵营都没能解决这个问题。 作为新晋的苹果搭子，vivo X Fold5成为了安卓第一个能连Apple Watch的手机，你的苹果手表不仅能显示X Fold5的�

    ​vivo ​X ​Fold5

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM