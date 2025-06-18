AI日报：MiniMax推视频生成模型Hailuo 02；Cursor Pro取消500次请求限制；谷歌发布AI模型 Gemini 2.5 Flash-Lite

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Cursor Pro取消500次请求限制，开启无限使用新篇章

我作为一名开发者，非常高兴看到Cursor Pro取消了每月500次快速请求的限制，这无疑大大提升了开发效率。不过，我也关注到速率限制可能带来的影响，建议大家根据自身需求合理规划使用。

【AiBase提要:】 🎉 Cursor Pro计划取消500次快速请求限制，推出‘无限使用’模式。 💼 推出全新Ultra计划，月费200美元，提供相当于Pro计划20倍的模型使用量。 📊 Anysphere估值达99亿美元，年化收入超5亿美元，巩固市场领先地位。

2、稀宇科技MiniMax推出视频生成模型Hailuo02

稀宇科技推出全新视频生成模型Hailuo02，其基于Noise-aware Compute Redistribution架构，在复杂场景处理和创作质量提升方面表现优异，大幅降低视频创作门槛。

【AiBase提要:】 ✨ Hailuo02是唯一能高效处理复杂场景如体操动作的模型，已助力创作者生成超3.7亿个视频。 ⚙️ NCR架构让模型训练和推理效率提升2.5倍，参数量扩大3倍，支持更大规模数据拟合。 🎥 支持1080p视频生成，性价比高，已在多个平台更新并提供多种分辨率选项。 详情链接:https://hailuoai.com/create

3、谷歌发布超强AI模型 Gemini2.5Flash-Lite:推理速度更快、成本更低!

谷歌推出Gemini2.5Flash-Lite，这是其系列中最轻量化、最具成本效益的AI模型，具备快速推理、低延迟的特点，适合多种应用场景，包括实时翻译和高吞吐量分类任务。

【AiBase提要:】 ⚡️Gemini2.5Flash-Lite推理速度快，延迟低，适合实时翻译和高吞吐量分类任务。 🔍支持超长上下文处理，达到100万token，灵活性强，适合复杂系统开发。 🌐集成于Google AI Studio、Vertex AI平台及谷歌搜索，助力开发者高效工作。

4、科大讯飞再发力!全新星火X1升级版将于7月重磅上线!

科大讯飞即将发布星火X1升级版，预计7月上线。该版本在性能、用户体验以及市场布局上均有显著提升，展现了科大讯飞在智能语音领域的持续创新能力。

【AiBase提要:】 🌟 星火X1升级版将于7月发布，性能全面提升，提供更流畅和智能的使用体验。 🌐 科大讯飞与多家企业合作，加速市场拓展，彰显其在数字经济中的领先地位。 💻 用户界面和交互体验显著改善，带来更高效便捷的应用体验。

5、腾讯元宝推出 AI 编程模式，实现实时代码生成与预览

腾讯元宝上线全新AI编程模式，通过双栏界面实时生成代码并预览效果，支持多语言在线运行，降低学习门槛，特别适合教育和亲子场景。

【AiBase提要:】 🌟 用户可通过双栏界面实时生成和预览代码，提升开发效率。 🚀 支持多种编程语言在线运行，无需配置环境，简化操作流程。 👨‍👩‍👧‍👦 功能适合教育和亲子场景，激发创造力与编程兴趣。

6、OpenAI 宣布 GPT-4.5将在 API 中下线，开发者感到困惑与失落

OpenAI计划在2025年7月14日从API中移除GPT-4.5预览版，这对依赖该模型的开发者造成了重大影响。尽管如此，GPT-4.5仍可供ChatGPT个人用户使用，且OpenAI建议开发者转向GPT-4.1或其他模型。

【AiBase提要:】 📅 OpenAI将于2025年7月14日从API中下线GPT-4.5预览版，这是开发者需要尽快适应的重要变化。 🤖 虽然GPT-4.5不再支持API使用，但它仍可作为ChatGPT个人用户的工具，提供持续的服务。 🔄 OpenAI鼓励开发者迁移到GPT-4.1或其他替代模型，以确保业务连续性并降低运营成本。

7、苹果新Speech API转录速度惊人，胜过OpenAI Whisper55%

苹果新推出的Speech API在转录速度上表现出色，仅用45秒就完成了对一段34分钟4K视频的转录，远超其他工具如OpenAI的Whisper。这项技术的优势不仅体现在速度上，还在于其本地化运算能力，使得多段视频处理效率更高。

【AiBase提要:】 🌟 苹果新Speech API转录34分钟4K视频仅需45秒，速度超越竞争对手。 ⏱️ 与OpenAI Whisper相比，苹果技术提升了约55%的效率，表现显著。 📈 本地化运算优势使Yap在多段视频处理上效率更高，为用户节省大量时间。

8、百度首推双数字人互动直播间，文心大模型4.5T驱动多模态技术新突破

本文介绍了百度推出的全球首个双数字人互动直播间，基于文心大模型4.5T，展示了多模态技术的突破性进展，对直播行业及内容创作生态产生了深远影响。

【AiBase提要:】 🌟 文心大模型4.5T实现多模态联合建模，大幅提升数字人交互体验。 🌐 双数字人直播间助力电商、教育等领域内容创作，降低成本并提升多样性。 🤝 开源计划推动多模态AI技术普及，助力中小企业和开发者创新应用。

9、OpenAI CEO揭露Meta 曾试图以1亿美元挖OpenAI 人才最终失败

Meta 曾向 OpenAI 和谷歌 DeepMind 的顶尖 AI 研究人员提出高额薪酬挖角，但未能成功。OpenAI CEO Sam Altman 认为，OpenAI 的创新文化和 AGI 发展前景吸引了优秀员工。同时，OpenAI 正在研发基于 AI 的社交媒体应用，与 Meta 展开竞争。

【AiBase提要:】 📌 Meta 向 OpenAI 提出高额挖角报价，但未能成功招揽优秀员工。 💼 Sam Altman 认为 OpenAI 员工更看重公司的创新文化和 AGI 发展前景。 🤖 OpenAI 正在研发基于 AI 的社交媒体应用，试图在社交网络领域与 Meta 竞争。

10、告别“AI感”!Krea1公测开放，超现实纹理与细节、多样化艺术风格

Krea AI推出的首款图像生成模型Krea1公测版已开放，解决了传统AI图像生成的“AI感”问题，提供超现实纹理、多样化风格及个性化定制支持，同时具备实时编辑功能。

【AiBase提要:】 ✨超现实纹理与细节:支持1.5K原生分辨率，最高可达4K超高清，展现细腻纹理与逼真材质。 🎨多样化艺术风格:精准理解复杂艺术风格需求，避免千篇一律的“AI图像”输出。 🌟个性化定制支持:允许上传参考图像或数据集，实时调整生成结果，增强创作者控制力。

11、特斯拉Grok车载 AI 助手即将上线，个性化定制让驾驶更有趣

特斯拉的Grok车载AI助手预计为车主带来全新智能体验，具备互动性且支持个性化定制，包括不同‘个性’版本及儿童模式，但目前仅限AMD芯片车型。随着Robotaxi平台推进，Grok的重要性愈发凸显。

【AiBase提要:】 🚗 Grok车载AI助手将打破人与车的传统界限，提供丰富交流方式，如问答及个性化定制。 👨‍👩‍👧‍👦 支持多种个性化选项，例如不同性格版本及儿童模式，适合家庭用户。 🔄 仅限AMD芯片车型，新车型将享受更强智能科技，推动车载AI技术成熟。

12、谷歌Gemini重磅升级!视频上传与分析功能正式上线

谷歌正式推出Gemini2.5Pro和Flash版本，全面开放给用户，并新增视频上传与分析功能，支持安卓和网页端，增强视频处理能力。

【AiBase提要:】 🌟Gemini新增视频上传与分析功能，可在安卓和网页端轻松上传视频进行内容分析。 🎥Gemini能全面分析视频内容，包括概述、查找片段或物品，并展示相关片段，提升视频处理效率。 🏆Gemini在视频分析领域超越ChatGPT，提供更便捷的使用体验，巩固市场竞争力。

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