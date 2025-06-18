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京东正式官宣进军酒旅 商家入驻享三年0佣金

2025-06-18 14:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:今日，京东黑板报发布一封致全体酒店经营者的公开信，正式官宣京东进军酒旅行业。

京东方面表示，近年来旅游市场呈现出日益繁荣的态势。在此背景下，京东希望凭借新通路模式，为酒店行业提供专业的供应链服务，通过优化供应链成本，助力酒店行业实现健康可持续发展。

为切实帮助酒店合作伙伴提升经营效益，京东推出了一系列重点举措。其中，酒店商家可参与“京东酒店PLUS会员计划”，并享受最高三年0佣金的优惠。京东此举旨在帮助酒店行业降低经营成本，让酒店能够将更多资源聚焦于提升服务品质与体验升级。

京东在用户及合作伙伴资源方面具有显著优势。目前，京东拥有全国超8亿高消费力用户，且与全国超30000家大型企业和超800万中小企业客户保持着深度合作关系。这些用户及合作伙伴与四星以上酒店的主力客群高度重合，能够为酒店带来更丰富多样且具有高潜力的客流。

此外，京东在本地生活领域表现突出，截至目前是国内本地生活流量第一阵营的平台。海量用户的高频消费催生出旅游出行等更多消费需求。京东希望借此契机，携手更多合作伙伴，共同更好地满足用户多样化的需求，在酒旅行业开启新的发展篇章。

京东正式官宣进军酒旅行业 会员商家最高可享三年0佣金

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