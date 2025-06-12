首页 > 原创 > 关键词  > 小鹏G7最新资讯  > 正文

小鹏G7仅46分钟小订破10000台 号称全球L3级算力AI汽车

2025-06-12 08:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:昨日晚间，全新小鹏G7正式开启预售，预售价定为23.58万元，并宣称是全球首款L3级算力AI汽车，这一标签瞬间吸引了众多消费者的目光。

预售开启后，小鹏汽车官方传来最新战报，小鹏G7仅用46分钟，小订数量便突破10000台，如此惊人的成绩，无疑彰显了市场对这款车型的高度关注与认可。

在小鹏汽车的认知里，L3级算力AI汽车有着两大硬核标准。其一，有效算力需大于2000Tops;其二，要搭载本地部署的VLA VLM模型。而小鹏G7作为一款真正面向未来的车型，在这两方面表现出色。它搭载了小鹏自研的图灵芯片，一颗图灵AI芯片的性能相当于3颗Orin - X芯片。此次小鹏G7携3颗自研图灵AI芯片而来，拥有高达2200Tops的有效算力，在行业内堪称碾压级存在，远超众多行业旗舰车型。

除了强大的算力，小鹏G7在外观设计上也独具匠心。它跨越了传统SUV的车身比例，延续了家族式前脸X FACE设计，极具辨识度。同时，车辆搭载了“会呼吸”的进气格栅，这一创新设计可根据车速条件自动开启或关闭，在降低风阻的同时，还能有效延长续航里程。

进入车内，小鹏G7的科技感与舒适感扑面而来。车内配备了15.6英寸中控屏、8英寸后排娱乐屏，以及9英寸的1080P高清流媒体后视镜，为驾乘人员带来丰富的视觉体验。此外，车内还设有折叠小桌板，自带磁吸面板，支持0-90度无极调节，无论是孩子写作业，还是上班族进行轻办公，都能轻松应对。

在座椅方面，小鹏G7更是下足了功夫。它配备了全新一代云感舒适座椅，精选Nappa头层真皮材质，自带通风、加热、按摩等功能。而且前后排座椅都带有8点按摩和4层气袋，能为驾乘人员提供全方位的舒适体验，让每一次出行都成为享受。

全球首款L3级算力AI汽车！小鹏G7仅46分钟小订破10000台

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小鹏G7官宣6月11日发布 号称首款具有L3级算力的AI汽车

    小鹏汽车董事长何小鹏透露，全新小鹏G7将于本周三晚正式亮相。该车型定位为市场首款具备L3级算力的AI汽车，融合极致硬核科技与空间舒适性，是一款面向未来的智能SUV。G7延续家族式设计风格，采用流线型外观和贯穿式尾灯，车身尺寸4892×1925×1655mm，轴距2890mm。内饰延续极简风格，取消传统仪表盘，将首发搭载与华为合作的AR-HUD系统。动力方面搭载218千瓦电机，配备磷酸铁锂电池组。新车已完成申报工作，超低能耗预计将成为其重要卖点。

    ​小鹏汽车 ​小鹏G7 ​L3级算力

  • 2200TOPS有效算力行业第一！小鹏G7首发三颗自研图灵芯片

    在今晚举办的发布会上，全新小鹏G7正式亮相。 这款车最大的亮点之一就在于搭载了小鹏自研的图灵AI芯片，而且一次性用上了三颗，带来了行业首个L3级算力平台。 小鹏自研图灵AI芯片拥有40核处理器、最高30B可运行模拟参数、2xNPU自研神经网络处理大脑、DSA集成神经网络特定领域架构、2个独立图像ISP，拥有超2000Tops全本地算力支撑。

    ​小鹏G7 ​图灵AI芯片 ​L3级算力平台

  • 华为系最贵豪车！尊界S800上市1小时大定破1000台

    日前，尊界首款车型尊界S800正式发布，新车共分为6个版本，售价区间70.8万元至101.8万元，这是鸿蒙智行迄今为止发布的最贵车型。 根据官方发布的海报，尊界S800上市1小时大定量就突破了1000台，先行者计划仅剩219席。 另据多位博主透露，定购100万的版本占比非常高。 据了解，尊界S800先行者计划将于6月26日开始交付，限量599台，8月中旬开始规模批量交付。

    ​尊界S800 ​鸿蒙智行 ​华为技术

  • 预计售价25万区间：小鹏G7将于6月内亮相并开启预售

    小鹏官方宣布，旗下全新中型SUV小鹏G7将在6月中旬正式亮相并开启预售。 该车定位纯电动中型SUV，售价预计在25万元左右，计划在三季度上市交付。 小鹏汽车董事长何小鹏透露，小鹏G7将主打智能化和大空间，并应用多项新技术。 外观方面，小鹏G7采用了与小鹏P7 相同的设计语言，搭载分体式大灯，上方是弧形的贯穿式LED灯带，下方的远近光灯组与导流槽融为一体，整体造�

    ​小鹏G7 ​电动SUV ​智能化汽车

  • 这个新风口来了：用AI“点石成金”，有商家单月卖出1000万

    “中国家长对AI玩具的热情很高，它处于一个新品类的红利期。”儿童早教品牌火火兔创始人李鑫介绍，其今年推出的搭载自研大模型的“AI早教机器人”，售价359元，已经卖出近1万台。 在六一儿童节，玩具再次成为消费热词，而AI玩具正在成为一个新风口。它被视为在这场声势浩大的“AI+”浪潮中，最有可能落地的方向之一。 自2024年下半年以来，这条赛道上已经跑出了多�

    ​AI玩具 ​儿童早教 ​消费热潮

  • 大脑协同小脑！小鹏G7行业首发智能驾驶辅助VLA-OL模型

    在今晚举办的发布会上，小鹏汽车首发智能驾驶辅助VLA-OL模型，首款落地车型即为全新G7。 该模型实现从小脑式反射”到 大脑 小脑”认知跃迁，小脑让汽车会开，大脑让汽车开好，如此整车具备主动思考、社会共识理解及自主学习能力。 以运动型大脑”和增强型小脑”，再加上不断自主强化学习的能力，未来将实现智能辅助驾驶能力比行业主流提升10-100倍，消除网络与地域

    ​智能驾驶 ​小鹏汽车 ​VLA-OL模型

  • 40万级最狂新能源家用SUV！全新问界M8上市34天大定破80000台

    鸿蒙智行全新问界M8上市34天订单突破8万台，创品牌最快大定记录。新车定位40万级大五座/六座SUV，售价35.98-44.98万元，填补M7与M9市场空白。采用全新鲲鹏跃境设计语言，配备华为百万像素智慧投影大灯、专属迎宾灯语等科技配置。内饰搭载一体穹顶屏、副驾独立影院及AR-HUD，后排零重力座椅支持43度调节。安全方面采用八横五纵车身架构，2000MPa潜艇级钢占比27%，通过严苛碰撞测试。搭载华为乾崑ADS+4.0智驾系统，配备192线激光雷达和4D毫米波雷达。动力采用双电机四驱，零百加速5.2秒，CLTC纯电续航310公里，综合续航1526公里。底盘配备双腔空悬+EDC减振器，转弯半径仅5.9米。

    ​鸿蒙智行 ​问界M8 ​大定记录

  • 2025端午档新片票房破2000万 《时间之子》突破1000万

    2025年端午档新片预售总票房突破2000万，其中动画电影《时间之子》点映及预售票房达1000万。该片由奥、周铁男执导，郑志昊、张博任总监制，孙凌宇任监制，将于5月30日上映，讲述冷面杀手十七与渔村少女千晓因神秘时轮结缘的浪漫奇遇。另一部《碟中谍8：最终清算》预售票房800万，故事围绕超级人工智能"智体"引发的全球核弹危机展开。两部影片占据端午档90%以上票房份额。

    ​动画电影 ​时间之子 ​2025端午档

  • 全系标配702km续航！全新小鹏G7预售：23.58万起能爆款吗

    刚刚，全新小鹏G7开启预售，该车分为Max和Ultra两种版本，价格为23.58万元。 G7采用了家族式设计风格，定位中型SUV，提供多达六种外观配色以及四种内饰配色。 其长宽高分别为4892mm x 1925mm x 1655mm，轴距2890mm，88%超大得房率，后备厢尺寸多大819升，最大可扩展空间至2277L，可容纳37个20寸行李箱，同时还提供干湿分离前备箱。 内饰极简风格，取消了仪表盘，用上与华为合作打造

    ​小鹏G7 ​中型SUV ​全景AR-HUD

  • 无声，更有声：索尼WH-1000XM6震撼发布，重构降噪美学

    索尼中国于2025年5月16日发布新款旗舰降噪耳机WH-1000XM6，搭载全新HD降噪处理器QN3和12颗高性能麦克风系统，降噪算力较前代提升7倍。采用30mm碳纤维驱动单元和创新气压结构设计，配合双芯驱动技术（QN3+V2处理器）带来殿堂级音质。新增"自动环境声"功能，支持10段均衡器调节及游戏模式。耳机仅重254g，配备智能免摘对话、佩戴感应等功能，续航达30小时（降噪开启），快充3分钟可用3小时。提供黑/铂金银/深夜蓝三色可选，建议零售价3,499元。产品延续索尼70年音频技术积淀，联合格莱美获奖母带工程师共同调音，致力于还原音乐创作本真。

    ​索尼耳机 ​降噪技术 ​无线耳机

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM