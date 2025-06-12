小鹏G7仅46分钟小订破10000台 号称全球L3级算力AI汽车

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:昨日晚间，全新小鹏G7正式开启预售，预售价定为23.58万元，并宣称是全球首款L3级算力AI汽车，这一标签瞬间吸引了众多消费者的目光。

预售开启后，小鹏汽车官方传来最新战报，小鹏G7仅用46分钟，小订数量便突破10000台，如此惊人的成绩，无疑彰显了市场对这款车型的高度关注与认可。

在小鹏汽车的认知里，L3级算力AI汽车有着两大硬核标准。其一，有效算力需大于2000Tops;其二，要搭载本地部署的VLA VLM模型。而小鹏G7作为一款真正面向未来的车型，在这两方面表现出色。它搭载了小鹏自研的图灵芯片，一颗图灵AI芯片的性能相当于3颗Orin - X芯片。此次小鹏G7携3颗自研图灵AI芯片而来，拥有高达2200Tops的有效算力，在行业内堪称碾压级存在，远超众多行业旗舰车型。

除了强大的算力，小鹏G7在外观设计上也独具匠心。它跨越了传统SUV的车身比例，延续了家族式前脸X FACE设计，极具辨识度。同时，车辆搭载了“会呼吸”的进气格栅，这一创新设计可根据车速条件自动开启或关闭，在降低风阻的同时，还能有效延长续航里程。

进入车内，小鹏G7的科技感与舒适感扑面而来。车内配备了15.6英寸中控屏、8英寸后排娱乐屏，以及9英寸的1080P高清流媒体后视镜，为驾乘人员带来丰富的视觉体验。此外，车内还设有折叠小桌板，自带磁吸面板，支持0-90度无极调节，无论是孩子写作业，还是上班族进行轻办公，都能轻松应对。

在座椅方面，小鹏G7更是下足了功夫。它配备了全新一代云感舒适座椅，精选Nappa头层真皮材质，自带通风、加热、按摩等功能。而且前后排座椅都带有8点按摩和4层气袋，能为驾乘人员提供全方位的舒适体验，让每一次出行都成为享受。

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