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华为WATCH 5正式发布：鸿蒙5系统加持 售价2699元起

2025-06-11 17:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:今日下午，华为在Pura80系列及全场景新品发布会上正式推出了首款鸿蒙AI智能手表——华为WATCH5。这款手表凭借其搭载的鸿蒙5系统以及最长可达11天的续航能力，成为发布会上的亮点之一。

华为WATCH5为用户提供了46mm和42mm两种尺寸选择，以满足不同用户的手腕佩戴需求。在屏幕方面，均采用了球面蓝宝石玻璃，不仅提升了手表的质感，还增强了屏幕的耐磨性。而在表壳材质上，更是提供了钛合金、904L不锈钢、316L不锈钢三种材质，共计8款可选，让消费者可以根据自己的喜好和预算进行挑选。

2699 元起 8 款可选！华为WATCH 5 正式发布：搭载鸿蒙 5 系统 最长 11 天续航

2699 元起 8 款可选！华为WATCH 5 正式发布：搭载鸿蒙 5 系统 最长 11 天续航

具体来看，46mm表壳材质及对应价格如下:316L不锈钢材质搭配苍穹黑氟橡胶表带，售价2799元;钛合金材质分别有木星棕、银河紫复合表带款式，售价3499元，以及钛空银钛金属表带款式，售价3999元。

42mm表壳材质及价格分别为:316L不锈钢搭配幻月黑氟橡胶表带，售价2699元;316L不锈钢搭配金星白素皮复合表带，售价2899元;904L不锈钢搭配星云杏素皮复合表带，售价3399元;904L不锈钢搭配晨曦金钛金属表带，售价3899元。

在功能方面，华为WATCH5搭载了全新智慧助手小艺，支持小艺健康问答、小艺运动操控、小艺生活助手等多种功能，为用户提供便捷的智能交互体验。同时，该手表还支持手势遥控拍照、手势控制闹钟，以及充当星闪车钥匙（智慧控车尊界S800），进一步拓展了手表的使用场景。

值得一提的是，华为WATCH5业界首发侧边X - TAP智感窗，首创三合一传感器（PPG ECG 压感）。这一创新设计不仅让用户可以玩压感游戏，还实现了业界首发指尖实时血氧检测功能。用户只需指尖轻触表冠3秒，就能完成血氧、血管弹性、压力值等11项核心指标检测，并在60秒内生成完整健康报告，为用户提供了全面的健康监测服务。

此外，华为WATCH5还支持eSIM通信，包括独立通话、独立导航、在线音乐等功能，让用户在没有手机的情况下也能保持通讯和娱乐。同时，该手表还提供了双续航模式，以46mm款为例，在全能模式（常规使用）下续航可达4.5天，在省电模式(轻度使用)下续航更是长达11天，满足了用户在不同场景下的使用需求。

据悉，华为WATCH5将于6月11日17:08分在华为商城等官方渠道正式开售，届时消费者可以前往购买。

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