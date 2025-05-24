雷军说玄戒O1离国际巨头还有差距 还有漫长的路要走

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:近日，知名经济学家、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在公开场合谈及小米自研芯片玄戒O1。他指出，这颗3nm芯片的突破意义非凡，是中国大陆首次在3nm芯片设计领域取得突破，成功填补了先进芯片设计的空白。

当前，3nm工艺代表着芯片制造的最先进水平。李稻葵认为，若要追赶国际领先水平，芯片制造与设计两方面都需实现突破。如今，国内众多优秀的科技公司正为此全力以赴，而小米率先在这一领域取得进展，后续有望迎来更多好消息。

李稻葵还提到，小米芯片的突破不仅体现在技术层面，对国内产业链也具有显著的带动作用。一方面，这一突破能够吸引海外高端人才回流，为国内芯片产业发展注入新的活力;另一方面，将促进芯片上下游产业的协作，加速芯片设计软件、先进封装技术等环节的进步。

李稻葵表示，当小米玄戒O1这样的创新成果不再是孤立事件，当各个领域都能涌现出类似具有重大突破意义的“时刻”，我们有理由相信，任何技术封锁都终将被自主创新所打破，外部挑战也无法阻挡中国制造向高端迈进的步伐。

对于李稻葵的高度评价，小米创始人雷军保持了清醒的认识。他回应称，玄戒O1目前只是刚刚起步，与国际巨头相比仍存在差距，未来还有很长的路要走。

（举报）