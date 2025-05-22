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小米手表S4 15周年纪念版发布：搭载玄戒T1芯片 售价1299元

2025-05-22 19:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:今晚，小米15周年战略新品发布会如期举行，在发布会上，小米Watch S4eSIM15周年纪念版正式与大众见面。这款手表不仅承载着小米15周年的特殊意义，更在配置和功能上带来了诸多亮点。

价格方面，小米Watch S4eSIM15周年纪念版售价为1299元，在国家补贴政策的助力下，消费者实际到手价仅需1104.15元，这一亲民的价格无疑为其增添了不少吸引力。

从核心配置来看，小米Watch S4eSIM15周年纪念版搭载了小米自研的玄戒T1芯片。该芯片集成了自研4G基带以及视频编解码模块，为手表的通信和多媒体处理能力提供了有力保障。同时，新款手表还配备了64MB RAM和4GB ROM，确保了流畅的操作体验和充足的存储空间。

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在外观设计上，小米Watch S4eSIM15周年纪念版采用了1.43英寸466×466分辨率的OLED圆形表盘。这块表盘全局亮度可达1500nit，峰值亮度更是高达2200nit，即便在强光环境下也能清晰显示内容。它支持60Hz刷新率，画面切换流畅自然。表盘采用了龙晶玻璃材质，不仅坚固耐用，还提升了整体的质感。表圈上印有XRING徽印，彰显出其独特的纪念意义。

功能方面，小米Watch S4eSIM15周年纪念版表现出色。它支持eSIM功能，用户无需依赖手机即可独立通话和上网。同时，手表还配备了双频GPS、NFC、双麦克风等实用功能，满足了用户在不同场景下的使用需求。在健康监测方面，它支持全天候心率检测、血氧饱和度监测以及压力监测，还特别为女性用户提供了健康功能。此外，专业滑雪模式2.0的加入，为滑雪爱好者带来了更专业的运动体验。手表搭载了HyperOS2系统，支持微信手表版，进一步丰富了用户的使用场景。

续航能力上，小米Watch S4eSIM15周年纪念版内置了486mAh电池。在eSIM模式下，最长续航时间可达9天;而在蓝牙模式下，最长续航时间更是延长至15天。同时，手表支持2Pin触点式磁吸快充，方便用户快速补充电量。

在外观配色和材质上，小米Watch S4eSIM15周年纪念版提供了黑色、绿焰两款配色供用户选择。手表重量仅为49g，佩戴起来十分轻盈。它采用了锻造碳表圈和铝合金PVD表框，既保证了手表的坚固性，又提升了整体的时尚感。此外，手表还提供了氟橡胶和编织两种表带材质，满足不同用户的个性化需求。

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