雷军全程演讲！小米玄戒O1、YU7今晚发布

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:5月22日，小米集团将迎来其15周年战略新品发布会。小米集团总裁卢伟冰透露，尽管已经参与了两次彩排，但对即将于当晚19点举行的发布会仍充满期待，此次发布会将由小米创始人雷军全程主讲。

本次发布会将推出多款重磅新品，包括小米首款SUV YU7、自主研发的手机SoC芯片玄戒O1，以及搭载该芯片的两款旗舰产品:小米15S Pro和小米平板7Ultra。

玄戒O1作为小米自主研发的高端旗舰芯片，采用了台积电第二代3nm工艺，集成了190亿个晶体管。其CPU采用10核心设计，单核性能突破3000分，多核性能突破9000分，综合性能与高通骁龙8至尊版相当。

小米平板7Ultra则是小米有史以来最强大的平板电脑。它配备了3.95mm的超窄边框，机身薄至5.1mm，内置12000mAh的大电池，还配备了专属的镁合金材质悬浮键盘和手写笔，极大地提升了移动办公的生产力。

除了上述产品，小米首款SUV YU7也将亮相本次发布会。这款SUV的发布标志着小米在汽车领域的进一步拓展。

小米15周年战略新品发布会不仅展示了小米在技术创新和产品开发方面的最新成果，也体现了小米对未来科技发展的展望和布局。

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