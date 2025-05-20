AI日报：美团AI编程工具NoCode将上线；火山引擎发布MCP Servers；腾讯混元上线游戏视觉生成平台

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1、美团AI编程工具“NoCode”即将上线，对话式开发工具对标Lovable

美团正在加速其AI战略布局，即将推出一款名为“NoCode”的AI编程工具，定位于“Vibe Coding”赛道，通过对话式交互实现应用构建，面向非程序员用户，强调自然语言多轮对话完成代码生成、部署和修改。

【AiBase提要:】 “NoCode”由美团研发质量与效率团队打造，采用Code Agent技术架构，支持复杂逻辑推理和多种任务调度，适用于数据分析、原型设计等场景。 产品起源于内部AI黑客松活动，现已实现与美团技术体系的打通，助力非技术人员轻松开发自定义工具。 美团AI战略包括“AI in Products”和“AI at Work”，“NoCode”是前者代表项目，同时内部工具“CatPaw”显著提升了研发效率。 详情链接:https://nocode.cn/

2、火山引擎发布大模型生态广场 MCP Servers

火山引擎推出了MCP Servers，这是一个集成了多种工具和服务的大模型生态平台，通过模块化组装和全链路开发闭环，极大简化了AI应用开发流程。

【AiBase提要:】 🌟 MCP Servers是一个‘大模型工具超市’，提供丰富的MCP协议适配工具，覆盖高频应用场景，无需复杂代码即可快速调用。 🚀 火山方舟提升模型智能交互能力，从被动执行到主动调用资源解决问题，优化用户体验。 🌐 Trae提供智能开发支持，任务自动拆解和接口调试均由AI完成，实现高效开发和一键部署。 详情链接:https://www.volcengine.com/mcp-marketplace

3、专为二次元打造!B站开源SOTA动画视频生成模型 Index-AniSora

哔哩哔哩（B站）于2025年5月19日开源了最新的动画视频生成模型Index-AniSora，该模型基于AniSora模型并引入强化学习技术框架，显著提升了二次元视频生成的质量与效率。

【AiBase提要:】 ✨ Index-AniSora支持多种二次元风格视频一键生成，涵盖番剧、国创、漫改动画等，大幅提高生产效率与质量。 📚 构建高质量奖励数据集，提出AnimeReward和GAPO优化技术，显著改善生成内容的人类偏好对齐。 🌐 开源项目提供宝贵资源，支持漫画转动画，助力二次元内容创作发展。 详情链接:https://github.com/bilibili/Index-anisora/tree/main

4、字节跳动豆包AI耳机Ola Friend升级 可直接唤醒英语学习智能体

字节跳动豆包旗下的AI智能体耳机Ola Friend迎来升级，新增英语学习智能体Owen，支持实时对话，强化口语练习功能。

【AiBase提要:】 🎧 Ola Friend耳机升级，新增英语学习智能体Owen，支持实时对话。 📚 Owen专为英语学习设计，问答逻辑与交互模式围绕学习需求。 🌟 提供高度拟人化交互体验，满足用户英语口语提升需求。

5、GitHub 推出全新 AI 编程智能体，助力开发者自动修复代码漏洞

GitHub 在 Build 大会上推出了 AI 编程智能体，集成于 GitHub Co pilot 中，能自动修复漏洞、优化代码并提升开发效率。

【AiBase提要:】 🌟 GitHub 推出 AI 编程智能体，自动修复漏洞、添加功能和优化文档，提升开发效率。 🚀 AI 实时保存更改、记录决策过程，增强透明度与协作效率。 🤖 支持企业版和 Plus 用户，Visual Studio Code 开源，二次开发更便捷。

6、边画边出图!腾讯混元上线游戏视觉生成平台

腾讯混元游戏视觉生成平台通过AI技术整合了传统繁琐的设计流程，极大提升了创作效率。无论是灵感捕捉还是细节调整，都能快速完成，让我有更多时间专注于创意本身。

【AiBase提要:】 🎨 一款依托混元大模型打造的AI内容引擎，专为游戏工业级内容生产而生。 🔄 实时画布功能实现秒级响应，所见即所得，大幅提高试错效率。 🌐 支持多种主流游戏风格和题材的高一致性生成，简化语言描述难度。 详情链接:https://hunyuan.tencent.com/game/

7、微软放大招!VS Code转型开源AI编辑器，狙击Cursor与Windsurf

微软在Build2025大会上宣布，将旗下的Visual Studio Code转型为全球首款开源AI编辑器，GitHub Co pilot Chat扩展完全开源，此举不仅深化了微软对开源社区的承诺，还通过整合AI功能重塑开发者工具生态。

【AiBase提要:】 🌟 VS Code将升级为AI驱动的开发平台，核心在于将AI功能深度嵌入编辑器内核。 🌐 GitHub Co pilot Chat扩展开源，降低AI编码工具使用门槛，支持开发者定制化AI功能。 🤝 微软通过开源VS Code和Co pilot Chat，巩固GitHub地位，对抗竞争对手的闭源模式。

8、微软宣布Windows11原生支持MCP

微软通过引入模型上下文协议（MCP）使AI应用与Windows系统深度整合，开启以AI为核心的操作系统新时代。

【AiBase提要:】 🌟 MCP作为AI应用与Windows互动的新标准，简化了开发者的工作流程。 🔒 微软优先考虑安全性，通过预览版测试确保MCP功能的可靠性。 🤖 推出Windows AI Foundry，助力开发者轻松集成AI模型至应用中。 详情链接:https://blogs.windows.com/windowsexperience/2025/05/19/securing-the-model-context-protocol-building-a-safer-agentic-future-on-windows/

9、Anthropic发布AI代理开发“圣经”:超越提示工程的7大实战策略

Anthropic发布的AI代理开发指南强调了构建实用可靠代理的关键策略，包括结构化工作流、内存管理、工具集成等。

【AiBase提要:】 🌟 代理设计需具备推理、行动、反思等结构化工作流，而非简单无状态函数。 📚 内存管理优于直接放入完整文件，采用摘要和结构化文件检索提升效率。 🔄 强调规划、工具使用及自主性控制，确保代理能高效完成复杂任务。

10、谷歌Jules测试版全球上线!挑战Codex，AI自主生成PR，每天5次免费任务

谷歌推出了基于Gemini2.5的AI编码代理Jules，定位为OpenAI Codex的直接竞争对手。Jules能自主分析代码库、制定计划并生成GitHub PR，简化开发流程，提高效率。

【AiBase提要:】 🌟 Jules通过Gemini2.5Pro的多模态能力，实现自主任务执行、代码库理解和异步操作，显著提升开发者效率。 🌐 支持Python和JavaScript项目，与GitHub无缝集成，提供每日5次免费任务和2个并发任务，适合个人开发者和小型团队。 🚀 提供透明控制，执行前提供计划预览，缓解企业在代码质量和安全上的担忧，同时具备生态整合和成本优势。 详情链接:https://jules.google.com/home

11、Google NotebookLM 正式推出 iOS 版本，Gemini2.5Flash 赋能

Google NotebookLM 推出 iOS 版本，与 Android 版本同步上线，新增移动端功能如便捷分享与上传、音频概述支持及平板优化，同时整合 Gemini2.5Flash 模型，提升文本交互综合性和准确性。

【AiBase提要:】 📱 NotebookLM 移动端支持跨平台同步，随时随地创建和管理笔记本。 🔊 强大的音频概述功能将复杂文档转换为简洁的音频摘要，便于高效学习。 🌟 Gemini2.5Flash 模型赋能，提升复杂推理问题处理能力，增强用户体验。

12、Genspark45天实现3600万美元ARR!20人团队创最快增长神话

Genspark以惊人的增长速度震惊业界，仅用45天就实现了3600万美元的ARR，展示了AI驱动商业模式的巨大潜力。

【AiBase提要:】 🌟20人团队45天实现3600万美元ARR，创历史最快增长记录。 📊 推出AI Sheet、Agentic Download Agent和AI Drive，大幅提升生产力。 🚀 采用零付费分销模式，依靠口碑传播，实现高效市场渗透。

13、Bright Data MCP 服务器发布，集成超过30种强大工具

Bright Data 推出开源 MCP 服务器，集成30+工具解决AI代理网络数据交互难题，提升数据采集效率，同时强调开源、安全性和大规模数据处理能力。

【AiBase提要:】 🌟 动态工具选择与平台适配:支持多种平台工具，自动适配目标网站特性，简化开发者配置。 🌐 开源与易用性并重:100%开源，提供GitHub代码支持，支持多客户端，降低使用门槛。 🔒 安全与信任的保障:采用严格认证机制，建议容器化部署，避免敏感数据泄露风险。 详情链接:https://github.com/luminati-io/brightdata-mcp

14、马斯克与微软携手，Grok人工智能模型将登陆Azure平台

在微软Build开发者大会上，马斯克宣布xAI公司的Grok3和Grok3迷你模型将被引入Azure AI Foundry平台，这标志着微软与xAI的合作加深。Grok模型以追求基本真理为核心，强调透明度、安全性及物理现实基础，未来将在多个领域应用。

【AiBase提要:】 🚀 Grok3和Grok3迷你模型加入Azure AI Foundry，增强微软AI平台功能。 🔍 Grok模型基于物理现实推理，追求基本真理，确保结论接近事实。 🌐 马斯克展望Grok扩展至更多企业，开发者可参与并提出需求。

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